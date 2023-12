Wikipedia: ¿cuáles fueron los artículos más leídos en el 2023? Le contamos

Cada año hay una serie de temas interesantes que las personas suelen indagar sobre estos en buscadores y otras páginas que se dedican a explicar su significado.



Wikipedia es una de esas páginas que los cibernautas utilizan para conocer el significado de ciertos conceptos o acontecimientos que ocurren en el mundo, como el fallecimiento de famosos, estrenos de películas y noticias relevantes.

El mismo portal publicó el listado de esos artículos o temas que la gente más buscó durante el año y los temas son variados desde películas, series, noticias y deportes.



Estos son los cinco temas más buscados por los cibernautas en el 2023.



ChatGPT

En el primer lugar se encuentra la Inteligencia Artificial ChatGPT con 49.490.060 visitas, que aunque fue conocida por el mundo en 2022, este año ha causado más impresiones en la gente debido a los alcances que esta ha tenido.

Fallecidos en el 2023

El segundo puesto del listado se lo lleva la búsqueda de las personas que han fallecido en el 2023. Allí encontrará el listado de los famosos que fallecieron en orden cronológico.

Copa Mundial de Cricket

En el tercer lugar se encuentra con más de 38 millones de visitas, un deporte que no es muy seguido, pero que con este resultado demuestra que tiene muchos adeptos en el mundo, cuya sede fue la India en su decimotercera edición. Este torneo también ocupó el cuarto y quinto lugar del ranking con búsquedas similares con 'Indian Premier Legue', 'Cricket World Cup' y '2023 Indian Premier League'.



Oppenheimer

La película de Christopher Nolan, lanzada en julio de 2023, obtuvo 28.348.248 de visualizaciones y más adelante en el puesto siete se encuentra el personaje principal de la película, el físico teórico J. Robert Oppenheimer.



Más adelante se encuentran series como 'The Last of us', la cantante Taylor Swift, la película Barbie, los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la Premier League, el fallecido actor Matthew Perry, Elon Musk y la película Avatar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

