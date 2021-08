WiFi 7: la tecnología que promete velocidades de hasta 30 Gbps

La carrera por tener conexiones wifi cada vez más rápidas, estables y que permitan que más dispositivos estén vinculados al mismo tiempo, sin que eso signifique problemas en la calidad del servicio, continúa, y de forma veloz.



Menos de dos años después de la presentación en sociedad del WiFi 6, el estándar que permite velocidades de hasta 10 Gbps, y que desde hace poco se comercializa de forma masiva, ya se anuncia el lanzamiento para el 2024 del WiFi 7, que promete alcanzar una velocidad de 30 Gbps, es decir, tres veces superior.



“Es la tecnología del futuro, este estándar aún está en construcción por parte de la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pero desde ya promete multiplicar las capacidades con las que se cuenta en WiFi 6, que de por sí tiene velocidades bastante óptimas”, destaca Harold Morales, jefe de ingeniería de diseño e implementación de video & OTT de Claro Colombia.



Esta evolución, conocida también con el nombre de 802.11be, permitirá atender la alta demanda de servicios inalámbricos que se seguirá presentando a futuro con el despliegue de electrodomésticos inteligentes, dispositivos de realidad virtual, industria 4.0, telemedicina, carros autónomos, entre otros.



No en vano, wifi es la tecnología inalámbrica más usada en el mundo y genera el principal tráfico global de internet, según datos de Wi-Fi Alliance. Actualmente, más de 16.000 millones de dispositivos en el mundo hacen uso de este estándar. Por eso le contamos qué puede esperar de esta nueva generación.

Lo que cambia

“El WiFi 7 aumentará la capacidad y el rendimiento de los enlaces en las redes inalámbricas, además de introducir otras mejoras como una latencia más baja y una mayor confiabilidad”, señalan investigadores del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPF, en su investigación ‘IEEE 802.11be: Wi-Fi 7 contraataca’, sobre esta tecnología.



Para empezar, es importante destacar que este estándar promete rendimientos extremadamente altos en su funcionamiento, lo que lleva a que los valores de sus velocidades sean mucho mayores que los que se tenían con su predecesor.



Pero ¿en qué se traducirá esto, en términos de beneficios concretos, para el usuario?

“Estas velocidades permiten, por ejemplo, que una persona pueda descargar al mismo tiempo varias películas, en calidad 4K, por Netflix en menos de un minuto. En el caso de transmisiones en vivo, se pueden hacer en 8K sin que se registre una interferencia o falla y permitiendo que al mismo tiempo se tengan múltiples participantes. Si vamos al campo de la industria, facilita el despliegue de nuevas tecnologías soportadas en la red. Da posibilidades muy amplias”, señala Morales.



Otro de los puntos claves es que el 802.11be permite que los routers y los dispositivos operen no solo en dos bandas, las tradicionales 2,4 Ghz y 5 Ghz, sino también en la nueva banda de 6 Ghz, que cuenta con características que permiten mejores descargas y conectividad en espacios interiores, y que aún está siendo revisada en el país para conocer cómo va a ser su despliegue e implementación.



Esto significa, además, que los dispositivos con WiFi 7 podrán disfrutar de un espectro menos congestionado, lo que le otorgará un mayor soporte y estabilidad en las conexiones a internet.



Por otro lado, este estándar incluye la tecnología CMU-Mimo, que significa múltiples entradas y múltiples salidas, lo que permite, por medio de más antenas, mejorar la cobertura durante la emisión de la señal inalámbrica. Si bien este desarrollo se viene implementando desde WiFi 5 y WiFi 6 a través de Mimo, se llega a un mayor número de antenas capaces de responder a las solicitudes de navegación.



“Lo bueno con el uso de Mimo es que permite conexiones inteligentes de los dispositivos, ya que la tecnología busca cuál es el camino, por decirlo así, que está más despejado para hacer la transmisión de datos. En este caso de WiFi 7 se cuentan con 16 antenas, cuando habitualmente tienen cuatro, es decir se tienen más carriles en una carretera”, explica David Cortés, ingeniero de Diseño e implementación de Video de Claro Colombia.



En materia de desempeño también ofrece una latencia más baja, entendiendo esto como el tiempo de respuesta de un punto a otro en la conexión. Mientras menor sea esta, el internet es más estable. Esto impacta, por ejemplo, en que a la hora de hacer una videollamada o ver una transmisión en vivo la imagen no se congele, se vea pixelada o se generen saltos en la red.



La última generación de wifi promete en este caso latencias inferiores a los 5 milisegundos, lo que les encantará a los amantes de los videojuegos, porque establece un escenario apropiado para soportar juegos en línea que demanden un alto rendimiento.



Todas estas son características muy útiles para unos tiempos en los que la nube, el juego en línea y el streaming exigen una mayor capacidad y estabilidad en la conexión.



El cronograma

Desde el 2019 se viene trabajando en el desarrollo de esta nueva tecnología, de la mano del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El protocolo definitivo le será entregado en junio del próximo año a Wi-Fi Alliance, que será el ente encargado de emitir su certificación oficial, que permitirá que los fabricantes de dispositivos integren este desarrollo. Aun así, los grandes fabricantes de chips para dispositivos inalámbricos han empezado a trabajar en su implementación. Las compañías Qualcomm, Broadcom y MediaTek ya le han dado inicio al desarrollo de WiFi 7 en sus productos.



TECNÓSFERA

