WhatsApp Web: así puede recibir un aviso cuando un contacto se conecte

La aplicación WhatsApp cada día sorprende a sus usuarios con nuevas actualizaciones.



Esta vez acaba de presentar una nueva novedad en la versión web: la aplicación ahora podrá avisarle cuando una persona se conecta a la plataforma.



¿Cómo activar estas notificaciones?

Primero, es necesario saber que esta opción funciona únicamente en el navegador de Google Chrome.



Cualquier usuario puede ingresar al navegador y buscar la extensión WA Web Plus for WhatsApp, Debe esperar a que se descargue y se instalará de forma automática.



Abra WhatsApp Web en su navegador y, en la parte superior derecha, dé clic en el ícono de las extensiones de Chrome (parece una ficha de rompecabezas) y seleccione la opción de WA Web Plus for WhatsApp.



Un icono aparecerá en la parte superior del navegador, desde el cual podrá configurar las funciones que necesita.



Luego ingrese a WhatsApp Web para verificar que la extensión se haya instalado correctamente.



Una vez en línea entre en personalizar y selecciona la opción ‘Notificar sobre contacto en línea’. Y listo, ahora puede gozar de este tipo de notificaciones, en su computadora.

