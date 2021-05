Así puede solucionar el 'teléfono sin conexión' en WhatsApp Web

¿Le ha pasado que su versión de escritorio de WhatsApp le indica que hay un error con la conexión de su teléfono? Aquí le explicamos paso a paso cómo solucionar este inconveniente.



Lo primero que debe hacer es verificar si en su celular puede enviar mensajes correctamente. Si no es así, revise su conexión a internet.



También asegúrese que no haya una actualización pendiente del sistema operativo o de la aplicación.



Si estos pasos no le funcionan, reinicie el modem de su Internet y también su celular. En caso de que se trate de datos móviles, comuníquese con su operadora para que revise el servicio.



Si el problema no proviene de su teléfono móvil, cierre cesión en la pestaña de WhatsApp Web y vuelva a ingresar. El centro de ayuda de la aplicación sugiere usar la versión más reciente de los navegadores Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari. Además, explica que Internet Explorer no es compatible con esta función.



WhatsApp también explica que si está conectado a una red Wi-Fi controlada, como la de su oficina, biblioteca o universidad, esto puede acarrearle problemas de conexión porque estas redes pueden tener limitado o prohibido el acceso a esa aplicación.



