Se podrá entrar a WhatsApp Web sin tener Internet en el celular

WhatsApp es la red de mensajería instantánea más usada en América Latina. Sus 5 mil 600 millones de descargas, desde su lanzamiento en 2014, respaldan esta afirmación. Sumado a esto, se estima que hay más de 2 mil millones de usuarios activos cada mes.



Uno de los éxitos de la plataforma es la innovación y nuevas herramientas que anuncia seguido. Entre las más recientes se encuentra la nueva opción para filtrar los ‘stickers’ por categorías y el modo multidispositivo que permite que una misma cuenta pueda estar conectada a la vez en varios dispositivos.



Pero ahí no se detienen, ya que recientemente reportaron otra nueva función: están trabajando en la opción para poder acceder a WhatsApp Web sin la necesidad de tener conexión de Internet en el dispositivo móvil.



Esta función ya estaba habilitada en Telegram y ahora llega a las cuentas de ‘WhatsApp Beta’, la versión de prueba que permite acceso a las funciones del servicio antes de que se incorporen a la versión pública.



Para los dispositivos que ya tengan disponible esta opción, solo es necesario ingresar a https://web.whatsapp.com/ y escanear el código QR que aparece en el celular para dejar abierta la sesión. Así es, de la misma manera cómo se lleva haciendo desde hace un tiempo.



No hay nada que se interponga entre tú y tu privacidad. Chatear con una empresa es opcional, y los chats están claramente etiquetados en la aplicación. Tú tienes el control.



La diferencia con esta nueva actualización es que posteriormente al escaneó del código QR, ahora será posible ingresar a Whatsapp Web aunque el celular esté apagado, en modo avión o sin internet. Eso sí, se debe tener en cuenta que la sesión se cerrará tras 14 días de inactividad en el aparato.



Esta nueva modalidad se une al modo multidispositivo el cual permite que, incluso si el celular no tiene batería, las tabletas o computadores puedan estar conectadas a la aplicación de forma independiente y sincronizada. Eso sí, manteniendo el mismo nivel de privacidad y seguridad.



"Es importante destacar que hemos desarrollado nuevas tecnologías para mantener el cifrado de extremo a extremo y, al mismo tiempo, lograr sincronizar sus datos, como nombres de contactos, archivos de chat, mensajes destacados y más, en todos los dispositivos", señala un comunicado de Facebook, empresa a la que pertenece WhatsApp.



En ese sentido, cada dispositivo tiene la capacidad de cifrar los mensajes, llamadas y videollamadas sin recurrir a la ayuda del celular. Además, el usuario ya no tendrá que verificar su identidad cada vez que requiera conectarse, pues cuenta con 'Verificación Automática del Dispositivo'.



La nueva capacidad multidispositivo permite que otros cuatro dispositivos complementarios que no sean teléfonos puedan conectarse a WhatsApp de forma independiente. Foto: Facebook Engineering

