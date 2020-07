WhatsApp sufre una caída a nivel mundial

Desde la 1:30 p. m. de este jueves, usuarios en redes sociales han reportado fallas en el servicio de mensajería de WhatsApp. Al parecer, la caída se presentó a nivel mundial pues en Twitter se han publicado reportes desde varios países, incluyendo Colombia.

Los tuiteros indicaron que la aplicación no permitía enviar ni recibir mensajes. A la mayoría les aparecía el reloj de espera a la hora de mandar los textos. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que luego de unos minutos los mensajes enviados llegan al destinatario. Al parecer, hacia las 2:30 p. m. el servicio se comenzó a restablecer paulatinamente.



Hasta el momento, la plataforma no ha informado sobre las causas de la caída. Los reportes en redes sociales indican que la falla se presenta en países como Estados Unidos, México, Chile y Argentina.



Esta no es la primera caída que sufre la aplicación recientemente. El pasado 3 de noviembre la plataforma tuvo fallas en el sistema "a nivel técnico" lo que provocó la suspensión del servicio. En mayo, WhatsApp tuvo una de las afectaciones más graves con una caída que duró alrededor de una hora y media y que afectó la costa este de los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa occidental, algunas zonas de África y la India.



Estos son algunos de los mensajes en redes sociales:

Que le pasó al #whatsapp que no se conecta...???? Es el mío o a alguien más le ocurre...??? — ✘вιgωιииιємαи✘ (@BigWinnieman) 30 de noviembre de 2017

He apagado y encendido el móvil siete veces creyendo que me ibam mal los datos y WhatsApp se ha caído. pic.twitter.com/6fiDafSYgW — Laura🌻 (@laurisslozoya97) 30 de noviembre de 2017

No sirve Whatsapp y tuve que hablarle por teléfono a varias personas, como hacían nuestros ancestros. Qué horrible. — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) 30 de noviembre de 2017

Abrir twitter para confirmar que se cayó whatsapp como estilo de vida #whatsappdown — april 7th (@wannashelteryou) 30 de noviembre de 2017

Desde hace varios días WhatsApp está fallando. En este momento, ni salen los mensajes — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 30 de noviembre de 2017

TECNÓSFERA