WhatsApp está trabajando en avatares tridimensionales (3D) personalizados con los que los usuarios podrán hacer videollamadas y stickers tanto en conversaciones con otros miembros de la comunidad como en chats grupales en dispositivos Android.



Desde que Meta, propietaria de la plataforma de mensajería, anunciara su interés por el desarrollo del metaverso, la compañía ha ido introduciendo la posibilidad de utilizar avatares actualizados y personalizados en tres dimensiones en algunas de sus aplicaciones, como Facebook y Messenger.

Fue el pasado mes de febrero cuando anunció que llegarían por primera vez a Instagram, con el objetivo de avanzar hacia la implementación de este universo alternativo en todos sus servicios y “ofrecer a las personas más formas de expresarse”.



Recientemente, desde ‘WABetaInfo’ han advertido que la compañía trabaja en incluir estos avatares en WhatsApp, un conjunto alternativo de Memoji/Birmoji (avatares personalizados con caras humanas) que habría comenzado a desarrollar en marzo. Esta opción forma parte de la última actualización para Android 2.22.15.5, desarrollada a través del Programa Beta de Google Play.



Según el mismo portal, la aplicación de mensajería instantánea pondrá a disposición de los usuarios una nueva opción dentro de la interfaz de videollamada que permitirá cambiar la imagen real por la de un avatar en una actualización futura. Esto se debe a que, por el momento, el botón Switch to avatar (Cambiar a avatar) permanece en desarrollo y aún no responde al pulsarlo.



Por otro lado, ‘WABetaInfo’ ha informado de que WhatsApp también permitirá a los usuarios enviar avatares como ‘stickers’ o pegatinas dentro de sus chats individuales o grupales. Y ha indicado que, para configurar un avatar, los usuarios deberán acceder al editor de avatares, que ya se incluye en esta última actualización para Android.



Esta herramienta destinada a la creación de avatares no se limitaría a la versión beta de WhatsApp para Android, sino que la compañía planea ofrecer avatares a los usuarios de iOS en futuras versiones de la plataforma.

