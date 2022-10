WhatsApp ahora podrá detectar si hay un enlace el texto que acompaña a los estados de los usuarios. De esta manera, quienes vean esta historia efímera podrán ingresar directamente, sin la necesidad de copiar o memorizar el link que colocó su contacto.



“¡WhatsApp está lanzando la capacidad de detectar si hay un enlace dentro del texto de las actualizaciones de estado!”, señala WABetaInfo, portal especializado en las novedades y la beta de WhatsApp.

Ahora, los links ya no aparecerán como texto simple, sino como un hipervínculo. “Como se puede ver en esta captura de pantalla, no fue posible abrir un enlace dentro del texto de la actualización de estado en la versión anterior, ya que no se detectaron correctamente. No era un error, pues WhatsApp no admitía enlaces incluidos en el texto de actualizaciones de estado”, agrega.



En la última versión de la beta, ya se puede utilizar esta función, lo que agilizará el acceso a sitios webs sin tener que copiar o escribir el enlace de forma manual. “Finalmente, después de la actualización beta 2.22.22.11, ahora es posible abrir enlaces cuando se detectan dentro del texto”, añade el portal.

Sin embargo, la función aún no está disponible para todos los participantes de la beta. “La capacidad de detectar enlaces dentro del texto de las actualizaciones de estado se lanza a algunos probadores de la beta y se extenderá a más usuarios en las próximas semanas”, concluye.



Aún no se conoce cuándo se lanzará oficialmente esta nueva función para quienes utiliza la app “final”. Sin embargo, que ya esté en la beta de WhatsApp indica que esta herramienta ya está en sus fases finales y solo se está probando con más público para encontrar algún error que no hayan detectado.



DIARIO EL COMERCIO

PERÚ- GDA

