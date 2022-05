A partir del próximo 31 de mayo, WhatsApp cerrará las cuentas de varios usuarios de teléfonos celulares iPhone y Andoid.



La empresa de servicios informáticos tiene la mira en las actividades sospechosas para fines delictivos y desinformativos con el fin de sancionarlos. Esto, con el fin de fomentar el buen uso de las plataformas digitales, com´portamientos que pueden ocasionar que su cuenta sea inhabilitada.

Le puede interesar: WhatsApp: ¿los estados revelan la ubicación de una persona?



También debe tener cuidado con los grupos de Whatsapp, pues los nombres de los mismos le pueden traer problemas. Es decir, que por ningún motivo podrá bautizar un grupo con apelativos peyorativos, como pedófilia, zoofilia, violaciones, o cualquier otra denominación que llame al odio.



Además, los usuarios que constantemente estén compartiendo mensajes que apunten al cierre definitivo de la app, también serán sancionados. Recuerde que esto no sucederá a no ser que la empresa emita un comunicado oficial.



Por otro lado, WhatsApp demanda ciertas especificaciones para que la app pueda ser actualizada, según las necesidades de los usuarios, y existen algunos celulares que no cumplen con estas necesidades, lo que genena que la herramienta quede en una versión antigua.

¿Qué hacer si mi celular está en la lista?

Una de las recomendaciones es que los usuarios permanezcan con la actualización que tienen en este momento ya que así podrán seguir accediendo a la aplicación mientras se hacen las respectivas modificaciones enn WhatsApp.



La aplicación seguirá en funcionamiento, pero los usuarios posiblemente no tendrán acceso a las nuevas herramientas que la compañía tenga en sus versiones más recientes.



Lea además: WhatsApp Web no será compatible con estos computadores



Otra alternativa que puede tomar es migrar a una aplicación diferente que también brinde servicios de mensajería instantánea como Telegram, por ejemplo.



Cabe resaltar que este proceso arranca el 31 de mayo, pero no se hará de manera radical desde esta fecha.

¿Qué celulares se quedan sin WhatsApp este 31 de mayo?

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Más noticias:

Para qué sirve el círculo de la llave de su celular

Recomendaciones cuando conoce a una persona por Tinder

Despido masivo en Netflix tras perder 200.000 suscriptores

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET