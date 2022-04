La aplicación de WhatsApp llega con novedades este mes de abril y, aunque parezca que la aplicación sigue siendo la misma desde hace una década, la verdad es que se han añadido pequeños detalles que mejoran la experiencia del usuario.



En días pasados la empresa Meta había anunciado la llegada de comunidades a WhatsApp, la cual es una función que permitirá reunir distintos grupos bajo una misma estructura. Además contará con nuevas herramientas que mejorarán la organización y gestión de las conversaciones.

Según el medio ‘Enter. Co’, esta novedad fue descrita por el mismo Mark Zuckerberg como la próxima generación de la comunicación. Esta nueva función puede ser útil para la comunicación entre vecinos de un edificio, pequeñas empresas, padres de familia de un colegio, entre otras.

Comunidades

Es importante resaltar que esta nueva función no llega a reemplazar los grupos, si no que ayudarán a disminuir el desorden que suele haber en ellos.



Los administradores, serán los encargados de administrar estos espacios y podrán elegir qué grupos podrán formar parte de la comunidad. Así mismo, tendrán los permisos para decidir si un mensaje o archivo es apropiado o no y así mantener el orden al interior de los grupos.



Si usted es agregado a una comunidad podrá ver los grupos relacionados y podrá unirse o salirse de ellos en cualquier momento. Sin embargo, solo los administradores de la comunidad podrán enviar mensajes a todos los miembros bajo la característica denominada “Grupo de anuncio a la comunidad”.

La idea es que sea mucho más fácil organizar todos los chats grupales y encontrar información más rápido. Foto: WhatsApp

Otras novedades

Junto con comunidades, Zuckerberg anunció las reacciones en los mensajes grupales, que serán parecidos a la forma en que Facebook Messenger, Instagram y Telegram. La persona podrá pulsar el mensaje y le saldrá la opción de reaccionar con algunos emojis de la aplicación.



Otra novedad, es que las personas podrán enviar archivos mucho más pesados, WhatsApp permite enviar archivos de máximo 100MB, pero ahora se podrán enviar documentos de hasta 2 GB.



Por otro lado, la aplicación incrementó el límite de llamadas grupales hasta 32 participantes. Antes solo se podía hacer con hasta ocho personas.

En una publicación en Facebook Zuckerberg afirmó que comunidades está dando sus primeros pasos y que su despliegue será gradual y lento. Las personas que pertenezcan a las versiones beta de la aplicación serán los primeros en disfrutar estas novedades.



Además se piensa que en un futuro esta nueva función llegue a Messenger, Facebook e Instagram.

