WhatsApp: ¿por qué sale ‘en línea’ cuando ya no lo está?

¿Alguna vez le han dicho que lo vieron 'en línea' en WhatsApp, aún cuando no lo estaba? Esta situación puede tener varias explicaciones.



Por ejemplo, esto puede deberse a, por un lado, a que muchas personas usan WhatApp Web en el computador pero, tras usarla, no cierran la sesión, lo cual podría generar que siga apareciendo 'en línea' para otras personas.



En estos casos, aunque se bloquee la pantalla o se cierre el ordenador, la aplicación puede quedar abierta en segundo plano.



Para la aplicación, de otra parte, un usuario deja de estar 'conectado' cuando la app se cierra, bien porque el usuario lo hace manualmente o por configuraciones como el ahorro de energía en los celulares, que fuerzan el cierre de aplicaciones no esenciales.



En ese sentido, si la persona simplemente sale de la aplicación para estar en otra, o apaga la pantalla del teléfono, pero no cierra la aplicación, WhatsApp podría tardar varios minutos para que deje de aparecer 'en línea'.



De otro lado, también puede estar la opción de que alguien haya ingresado a su cuenta sin su permiso.

