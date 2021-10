Le contamos qué es WhatsApp Plus y por qué no es seguro instalarlo

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantánea más usado del mundo, sin embargo hay quienes han preferido utilizar WhatsApp Plus, una versión que, aunque parecida, no es propiedad de Marck Zuckerberg ni tiene nada que ver con la aplicación original.



Aún así quienes la utilizan destacan que es una aplicación mucho más personalizada y que les permite hacer más cosas. Le contamos de qué se trata y por qué no es aconsejable descargarla.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Es una aplicación externa que asegura mejorar las funciones de WhatsApp, entre sus principales características destaca que se puede utilizar sin que otras personas sepan que el usuario está en línea. Además, se pueden bloquear algunas conversaciones, tiene mayor variedad de emojis y permite personalizar toda la interfaz más allá del fondo de pantalla.



De hecho, los portales de descarga de este mod, que se refiere a una versión modificada de la original, subrayan que "está pensada para mantener la funcionalidad del WhatsApp, pero introduciendo un tema de personalización total".



Es importante aclarar que solo la pueden utilizar los usuarios de Android y que no se encuentra en Play Store, sino que hay que buscarla en Google y bajarla desde alguna página de descargas APK, pues se trata de un archivo de extensión. ¿Sospechoso, no?



Por otro lado, al instalar WhatsApp Plus le aparece un error que lo obliga a eliminar el WhatsApp, un indicio de que algo no esta bien, pues en el caso de Telegram o Signal usted puede utilizarlas sin necesidad de desinstalar ninguna otra aplicación.



¿Por qué no es recomendable su uso?

Aunque puede ser una versión más atractiva y parecer inofensiva, el usuario debe tener en cuenta que puede exponerse a ciertos riesgos, pues como se mencionó anteriormente no es un servicio de Facebook Inc. De hecho, las actualizaciones no suelen ser las mismas, ni se dan al mismo ritmo.

Además, WhatsApp no apoya el uso de esta extensión, por lo que no garantiza la seguridad en la misma.



"WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil", advierte el mensaje que envía WhatsApp cuando descubre que usted está instalando WhatsApp Plus.



Por otro lado, portales especializados también explican que al descargarla se puede infectar al celular con algún tipo de malware.



Finalmente, los mensajes no están cifrados, por lo que no se garantiza la privacidad de las conversaciones, es decir, puede que sus chats, fotos y videos queden en manos de ciberdelincuentes.

