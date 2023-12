WhatsApp permitirá compartir estados con Instagram directamente: esto se sabe

WhatsApp, compañía de Meta, constantemente está innovando con diferentes métodos que generen una interacción mucho más sencilla y cómoda entre aplicaciones, sobre todo aquellas que hacen parte de la misma casa matriz como lo son Facebook e Instagram.

Por esto, la aplicación de mensajería instantánea está planeando permitir que los estados de WhatsApp puedan ser compartidos en Instagram, una función que ya se encuentra vinculada entre Facebook e Instagram.



El medio especializado WBBetaInfo encontró esta herramienta en una de las versiones de prueba de WhatsApp, en la que se evidencia un funcionamiento similar al que conocemos entre Facebook e Instagram, incluso la nueva función está disponible en la versión 2.23.25.20 para teléfonos Android.



Sin embargo, esta integración de WhatsApp con otras redes sociales no es del todo nueva y es que actualmente, WhatsApp permite compartir directamente los estados en una cuenta de Facebook. Esto se puede configurar por medio del apartado de 'Privacidad' en la red social.



Además, de acuerdo con las imágenes reveladas por el medio citado anteriormente, los usuarios podrán activar la opción solamente tocando un botón al momento de compartir el estado.



No obstante, la alternativa puede generar retos para que las aplicaciones avancen en el desarrollo de una interfaz más completa y es el caso de WhatsApp, cuyo editor no está al nivel del que ofrece Instagram y en este punto se podría generar un choque. Por ahora, se espera que la nueva herramienta llegue a todos los dispositivos en las próximas actualizaciones.

