Desde el 2017, Whatsapp, siguiendo el estilo de Snapchat, incorporó la pestaña de 'Estados' a su plataforma.



El contenido que suba allí dura 24 horas y puede ser usado por cualquier persona que tenga instalada la aplicación de mensajería instantánea en su celular.

Ahora son miles de usuarios los que a diario publican actualizaciones en su estado y estas generalmente son vistas por los contactos que se tienen guardados. Aunque una configuración también permite que las observen personas que no necesariamente están en su agenda, pero sí tienen su número.



Recientemente se conoció un caso que prendió las alertas sobre la seguridad que tiene esta opción. Portales registraron que una persona puso un link en su estado y quienes accedieron a él, ingenuamente, terminaron cediendo automáticamente su ubicación en tiempo real.



Si bien esto no implica que se esté vulnerando el sistema de seguridad de Whatsapp, sí pone sobre la mesa el hecho de que la plataforma permite subir enlaces que llevan a sitios web fraudulentos.



Por eso es importante que tenga precaución a la hora de acceder los links que suben sus contactos, pues puede que no todos lo lleven a un sitio seguro.



