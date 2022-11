Año nuevo, celular nuevo, porque a solo dos meses de finalizar el año, WhatsApp anunció que dejará de funcionar de forma definitiva en 50 modelos de celulares, que no cuenten con las características mínimas necesarias para tener la aplicación.



En el listado, que compartió la aplicación de mensajería más usada en el mundo, se incluyen algunos celulares de la marca Samsung, LG, Sony, Lenovo, HTC, Wiko, Archos, Caterpillar, ZTE, UMi, THL y Faea, así como algunos dispositivos iOS.

La decisión hace parte de las actualizaciones de uso de WhatsApp, por lo que afectará únicamente a aquellos dispositivos que no cumplan con los tres requisitos mínimos para su operatividad, según las condiciones de descargar de la aplicación:



"1.Android 4.0.3 o versiones posteriores."

"2. Recomendamos un plan de datos ilimitados."

"3. Las tabletas no son compatibles."



Celulares LG, los más afectados

La marca de celulares LG acumula el mayor número de tipos de teléfonos inteligentes en los que será suspendida la aplicación de mensajería, con un total de 16 modelos.



- LG Lucid 2



- LG Optimus F7



- LG Optimus L3 II Dual



- LG Optimus F5



- LG Optimus L5 II



- LG Optimus L5 II Dual



- LG Optimus L3 II



- LG Optimus L7 II Dual



- LG Optimus L7 II



- LG Optimus F6



- LG Enact



- LG Optimus L4 II Dual



- LG Optimus F3



- LG Optimus L4 II



- LG Optimus L2 II



- LG Optimus F3Q



Apple: dispositivos iOS que quedarán sin WhatsApp

Si su celular no cuenta con una versión iOS 12 o posterior, es momento de decirle adiós a WhatsApp, porque sus condiciones de uso no son compatibles con versiones anteriores.



- Apple iPhone SE (16 GB)



- Apple iPhone SE (32 GB)



- Apple iPhone SE (64 GB)



- Apple iPhone 6S (128 GB)



- Apple iPhone 6S (16 GB)



- Apple iPhone 6S (32 GB)



- Apple iPhone 6S (64 GB)



- Apple iPhone 6S Plus (128 GB)



- Apple iPhone 6S Plus (16 GB)



- Apple iPhone 6S Plus (32 GB)



- Apple iPhone 6S Plus (64 GB)

Samsung: lista de celulares que se despide de WhatsApp

El sistema operativo de Android para los dispositivos móviles de Samsung tampoco se salvó de la nueva actualización de WhatsApp, que suspenderá sus funciones en aquellos dispositivos con versiones menores a Android 4.0.3.





- Samsung Galaxy Trend Lite



- Samsung Galaxy Trend II



- Samsung Galaxy S3 mini



- Samsung Galaxy Xcover 2



- Samsung Galaxy Core



- Samsung Galaxy Ace 2



En estos dispositivos también se suspenderá WhatsApp

A partir de noviembre de 2022, WhatsApp dejará de funcionar para los siguientes modelos de celulares inteligentes:



- Archos 53 Platinum

- HTC Desire 500

- Caterpillar Cat B15

- Sony Xperia M

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend D2

- Huawei Ascend Mate

- ZTE Grand S Flex

- ZTE Grand X Quad v987

- ZTE Grand Memo

- Lenovo A820

- ZTE V956

- UMi X2

- Faea F1

- THL W8

TENDENCIAS EL TIEMPO

