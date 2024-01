¡Ojo! WhatsApp inicia el 2024 con algunos cambios: tome nota de cuáles son

Después de que Google decidiera que la copias de seguridad no necesitan almacenamiento en Google Drive, la aplicación WhatsApp tendrá algunos cambios iniciando el año 2024.



Tenga en cuenta cuáles serán los ajustes y cómo debe utilizarlos.



(Puede leer: 91 % de jóvenes de 12 y 13 años juega videojuegos y 15 % tiene adicción al Internet).

Durante este 2023, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presentó dentro de sus ajustes varios cambios, los cuales están enfocados en la seguridad, entre otros.



Sin embargo, a lo largo del pasado mes de noviembre de 2023, Google anunció por medio de un comunicado en su página de soporte que, las copias de seguridad no necesitarán almacenamiento en Google Drive.



Esto obliga a las personas a tener en cuenta algunos ajustes y cambios frente al uso de la información.



(Puede leer: ChatGPT 4 llega gratis y oficial a Android con Copilot de Microsoft: así se instala).

Facebook Twitter Linkedin

WhatsApp busca mejorar la experiencia de usuario con esta nueva función. Foto: iStock

Lo anterior, significa que Google Photos, Gmail y la nube de 15 GB, tendrán un monto adicional por utilizar más gigas.



Es importante señalar que esta medida iniciará a partir del 2024, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. Los usuarios serán notificados por medio de un mensaje 30 días antes de que se produzca el cambio.

Tenga en cuenta estos ajustes en WhatsApp antes de que termine el 2023



Con el propósito de que usted no tenga complicaciones el año que viene con el almacenamiento de información en la nube digital, siga los siguientes pasos:



- Debe ingresar a la aplicación WhatsApp.

- Diríjase a la parte que dice ‘Ajustes’.

- Luego, oprima donde dice ‘Almacenamiento y datos’.

- Después, dé clic en ‘Administrar almacenamiento’.



Una vez haya ingresado a esta función, le aparecerá una lista de los chats. Es importante que sepa que los que aparecerán de primeras son los más pesados.



(Puede leer: Apple reanuda ventas de sus Apple Watch: ¿en qué va el problema legal de la compañía?).



- Posteriormente, usted puede entrar a cualquiera de ellos y eliminar las imágenes, audios o videos que no considere significativos.



A su vez, hay una opción que dice ‘Seleccionar todos’, esta se usa en caso de que usted, como usuario, decida borrar el contenido de la conversación.



-Por otro lado, otra de las opciones efectivas, es activar los “mensajes temporales”.



Lo anterior, se realiza con el fin de que las copias de seguridad no pesen tanto al momento de ser creadas. Recuerde que si se pasa los 15 GB por cuenta personal, tendrá que pagar para poder tener más almacenamiento.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...