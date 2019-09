Borrado de WhatsApp no elimina archivos enviados a usuarios de iPhone

Usualmente si usted se arrepiente de enviar ese audio o esa foto a sus contactos en WhatsApp, la opción 'Eliminar para todos' cae como del cielo para garantizarle que en los primeros minutos usted pueda borrar tanto de su chat, como el de sus contactos, el mensaje que desea eliminar.



Sin embargo, según un reporte de la firma de ciberseguridad Eset, se puede tratar de un "falsa sensación de privacidad". Investigadores especializados encontraron que posiblemente los archivos multimedia (fotos, videos o audios) que son enviados a usuarios de iPhone, que tengan la configuración por defecto de la app, no son eliminados del dispositivo.

Según una publicación del blog oficial de la firma, la opción que ofrece WhatsApp y que permite eliminar mensajes enviados para que el destinatario no pueda verlos no funciona como muchos esperan.

En este caso, los usuarios de WhatsApp en iPhone, con las configuraciones predeterminadas, descargarían el contenido multimedia automáticamente. Aunque se borre del chat, el video, audio o foto que haya sido enviado queda almacenado localmente en el dispositivo de Apple.



El reporte alude al hallazgo del problema de privacidad por parte del consultor externo en seguridad Shitesh Sachan.



El inconveniente no está presente en dispositivos Android, donde la función permite que el contenido se elimine del dispositivo del remitente o de los remitentes; en caso de ser enviado a un grupo.

Según dijo Sachan a medios especializados, la funcionalidad de WhatsApp para iOS no ha sido diseñada para eliminar mensajes multimedia recibidos que fueron guardados en Camera Roll de los dispositivos iPhone, mientras que en dispositivos Android los archivos enviados sí se eliminarán desde la galería en la cual son guardados por defecto.



Según reportó Sachan al portal Hacker News, cuando se comunicó con la empresa, WhatsApp no estaría dispuesta a intentar resolverlo. La versión del investigador sostiene que la aplicación de mensajería no se compromete a garantizar que un archivo sea eliminado de manera permanente de dispositivos externos que van más allá del alcance de la aplicación.



