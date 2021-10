Misterio resuelto: Facebook explica por qué se cayeron sus servicios

El día después de la tormenta provocada por la caída de Facebook, WhatsApp, Instagram y Oculus, la compañía de Mark Zuckerberg ha explicado la razón del incidente. ¿Fue planeado? ¿Un ataque cibernético? Lejos de eso.



(Lea también: Facebook: exempleada revela oscuras prácticas de la red para ganar plata)

Todo comenzó en la mañana de este lunes, sobre las 10:40 a.m., cuando todas las plataformas de la compañía dejaron de funcionar en sus diferentes versiones. Si bien no era la primera vez del año que se presentaban fallas de este tipo, esta fue la peor caída desde 2008, cuando Facebook estuvo fuera por casi un día debido a un error. En aquel entonces afecto a ochenta millones de usuarios; ahora, más de tres mil millones se vieron afectados.



​(Lea también: 'Ya no se hizo nada': memes de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram)



El panorama no era el mejor. Si los usuarios del común evidenciaban su dependencia a las plataformas de Zuckerberg para su vida cotidiana, los empleados de Facebook estaban viviendo un verdadero infierno.



Algunos de ellos que se dirigieron a sus oficinas para trabajar no pudieron ingresar debido a que sus insignias digitales también se vieron afectadas. Por otro lado, no tenían sus plataformas habituales para comunicarse entre sí, viéndose obligados a recurrir a correos electrónicos de Outlook, LinkedIn, FaceTime y Discord.



(Lea también: El caos que se vivió en las oficinas de Facebook)



​Como si esto no fuera lo suficiente, otras herramientas de uso cotidiano, como Zoom y Google Docs, quedaron inutilizables ya que debían registrarse con sus cuentas corporativas para usarlas.



​Todo este caos terminó al caer de la tarde de este lunes, cuando un equipo de trabajadores viajó hasta el centro de datos de Facebook en Santa Clara, California, para hacer el “restablecimiento manual” de los servidores. Pero, ¿qué fue lo que pasó?



(Escuche nuestro pódcast: Un mundo paralizado sin Facebook, Whatsapp e Instagram)



"Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los routers troncales, que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos, causaron problemas que interrumpieron esta comunicación. Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, deteniendo nuestros servicios", señaló Santosh Janardhan, Vicepresidente de Infraestructura, a través de un blog.



Janardhan dejó en claro que la causa raíz de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Además, indicó que, en este momento, no tienen evidencia de que los datos de los usuarios se vieran comprometidos por esta falla.

