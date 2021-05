Whatsapp se actualizará el 15 de mayo

La aplicación Whatsapp fijó como fecha límite el próximo sábado 15 de mayo para que los usuarios acepten los términos y condiciones en la privacidad de los usuarios.



Las personas que no acepten los términos y condiciones antes del próximo 15 de mayo, no podrán volver a desplegar su lista de chats.



"Podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas", dicen desde la compañía.



No se eliminará la cuenta de la persona que no acepte los términos y condiciones, sin embargo, tendrá un servicio limitado.



Whatsapp estará enviando unas notificaciones de recordatorios para que las personas acepten los nuevos términos antes del próximo sábado 15 de mayo.



