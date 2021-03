¡Ojo! WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone

Hace unos días se conoció un documento de soporte de WhatsApp en el cual se dan detalles sobre los sistemas operativos compatibles para descargar y utilizar la famosa aplicación de mensajería instantánea.



Allí se anunció que para usar WhatsApp se recomiendan estos dispositivos compatibles: teléfonos con Android OS 4.0.3 y versiones posteriores, teléfonos con iOS 10 y versiones posteriores y algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

La noticia ha tomado por sorpresa a usuarios de iPhone, pues, con este anuncio, se confirma que WhatsApp dejará de funcionar en equipos con iOS 9 o versiones anteriores.



Así, los dispositivos de Apple que ya no contarán con la aplicación son: iPhone 4S, iPad 2 y 3, iPad mini 1 y iPod touch 5G.



La compañía informó: "para una mejor experiencia, te recomendamos que uses la versión de iOS más actualizada para tu iPhone" y que, en ese sentido, lo ideal es visitar el sitio web de soporte técnico de Apple para obtener información sobre cómo actualizar el software del equipo.



Es decir, los iPhone 4S, por ejemplo, solo pueden ejecutar iOS hasta su versión 9, de manera que dejan de ser compatibles. Los demás teléfonos tendrán que actualizar a una versión de iOS más reciente, como mínimo la iOS 10 (en algunos se actualiza a la 9.3.6).



Así, los iPhone 5, 5c y posteriores podrán seguir contando con la aplicación.



En el caso de equipos Android, se debe ingresar al menú Ajustes y luego a la opción de Acerca del Teléfono. Allí se puede comprobar si el smartphone usa una versión superior a Android 4.0.3.



Cabe recordar que para quienes usan la aplicación en un dispositivo no compatible se recomienda exportar el historial de chats antes de que esta deje de funcionar por completo.



Sitios especializados señalan que abandonar el soporte para iOS 9 le permitirá a WhatsApp avanzar en las novedades que prepara para los dispositivos más modernos, como el cifrado de las copias de seguridad, las imágenes con autodestrucción o el soporte multidispositivo.

