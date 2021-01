¿Por qué causan tanta polémica los cambios en políticas de WhatsApp?

Este comienzo de año los usuarios de WhastsApp han comenzado a recibir una notificación con los cambios que a partir del próximo 8 de febrero tendrán los términos de servicio y políticas de seguridad. Un hecho que ha generado múltiples críticas en redes sociales y serios cuestionamientos sobre la cantidad de datos que recopila la aplicación.



Esto incluso ha desatado que las cifras de descarga de la app hayan disminuido hasta en un 11 por ciento en los primeros días de enero, según la plataforma especializada Sensor Tower, y que otras plataformas de mensajería hayan ganado miles de usuarios nuevos.



El principal cambio que se registra en esta actualización es que WhatsApp les notifica a sus usuarios que toda la información que ellos almacenan ahora también estará disponible para las compañías que pertenecen a Facebook, que en este caso son las redes sociales Facebook e Instagram.



Además, ha generado una mayor conciencia en las personas sobre la cantidad de metadatos que recopila la plataforma, los cuales van desde el número de teléfono, lista de contactos, ubicación, cómo se interactúa dentro la app, entre lo que se contempla el tiempo, la frecuencia y la duración de las comunicaciones que se tienen.



Así como el IP de la conexión, cuál es el modelo del dispositivo desde el cual la persona se conecta, su nivel de batería, la zona horaria, entre otros. Adicional a esto, guarda la información de las transacciones y pagos, en el caso de los países que ya tienen activada esa función. En esto, obtiene datos del método de pago, detalles del envío y el monto de la compra.

El experto en seguridad informática y director de Adalid, Axel Díaz, que esto no es nuevo, ya que la aplicación siempre ha recopilado este tipo de información y lo tiene contemplado dentro de sus políticas de privacidad.



“Esa conducta la vienen realizando desde hace muchos años, diferente es el tema que nos están diciendo hasta este momento que se va compartir con las empresas de Facebook. Este cambio lo que ha hecho es que la gente sea más consciente de cuántos datos están teniendo ellos acceso”, precisa Díaz.



Vale aclarar que los mensajes que la persona realiza y recibe cuentan con cifrado extremo a extremo, eso quiere decir que la compañía no accede a ellos, ni estos quedan almacenados en sus servidores, sino solamente en el dispositivo del usuario.

La compañía manifestó que no tienen pensado incorporar publicidad dentro de la plataforma. “Eso quiere decir que no incluirá banners ni mensajes de tipo publicitario dentro de la aplicación”, aclara Díaz.



Pero la polémica radica en que si bien no se hará uso de publicidad dentro de WhatsApp, precisa el experto, los datos de los usuarios estarán a disposición de las otras compañías, que como es sabido si cuentan con sistemas de publicidad, por lo que los datos recopilados podrían servir para este fin.



Así mismo, pone sobre la mesa la importancia de que las personas lean con mayor atención los términos y condiciones de las aplicaciones que usa, ya que por el hecho de que sea gratis, lo más probable, destaca Díaz, es que el usuario pague por el servicio con su información.



