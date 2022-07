WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Millones de personas confían en ella para tener conversaciones privadas e intercambiar información personal. Su éxito es tal que ahora también es común que las empresas la utilicen para ponerse en contacto con clientes y por eso es que está circulando una nueva forma de estafa en la que muchos están cayendo.



En otras ocasiones ya se ha advertido de mensajes falsos que quieren hacer creer a las personas que alguna empresa está celebrando su aniversario y que entregará premios si sigues una serie de pasos, entre ellos, reenviar el mensaje, dar clic a un enlace y compartir datos para recibir un premio.



Pero la nueva estafa que está circulando por WhatsApp no tiene que ver con ganar tenis o tiempo aire, sino con la posibilidad de obtener un gran empleo en una de las empresas con más reconocimiento en el mundo: Amazon.

¿Qué debe hacer si le ofrecen trabajo por WhatsApp?

Como ya mencionamos, no es raro que las compañías se pongan en contacto a través de WhatsApp. No obstante si llega una oferta de empleo que, además de parecer demasiado buena, simplemente no se ha solicitado, hay que tener mucho cuidado.



Y es que en las últimas semanas muchos usuarios han reportado la recepción de un mensaje a través de WhatsApp en el que se ofrece trabajar en Amazon.



El número del que proviene el mensaje no está verificado, es decir, es un número cualquiera, que no se puede relacionar directamente con la empresa. Recordemos que cuando se trata de negocios, WhatsApp nos advierte que nos estamos comunicando con alguna compañía, y que se trata de un perfil Business.



El punto anterior ya nos podría hacer sospechar pero ¿y si se trata de un empleado de Recursos Humanos que desde su número personal se está poniendo en contacto con nosotros?



Según lo que han compartido los usuarios en redes sociales, en el mensaje se ofrece un sueldo superior al salario mínimo, en algunas ocasiones promete ser un empleo que solo llevará 1 hora al día o poco tiempo de trabajo.



A cualquiera le interesaría aplicar a un empleo como ese pero, como se dice, “si es demasiado bueno para ser verdad lo más probable es que se trate de una estafa”. Y en este caso así es.



Reporte o bloquee la cuenta si le parece que su contenido es sospechoso. Foto: iStock

¿Cómo prevenir estafas en internet?

- La recomendación más importante de todas es desconfiar de cualquier comunicación que ofrezca regalos, beneficios o dinero en grandes cantidades, y sin ninguna condición asociada.



- Es importante verificar que la dirección del enlace esté relacionada con la compañía, en esta ocasión el dominio no guardaba relación alguna con el URL oficial de la empresa, lo cual constituye la primera señal de alerta para no ingresar.



- Evitar e ignorar mensajes que contengan links sospechosos.

La Nación (Argentina) - GDA



*Con información de Tendencias EL TIEMPO