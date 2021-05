WhatsApp: cómo funciona el modo vacaciones

La famosa aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, usada por millones de personas en todo el mundo, estaría preparando una actualización que, sin duda, será del gusto de muchos de sus usuarios. Se trata del modo vacaciones.



Las pruebas, según el sitio especializado WABetainfo, se están realizando en la versión beta para Android 2.21.5.4. Pese que la compañía ya había revisado esta opción, detuvo sus ensayos, pero finalmente los reactivó. Primero se llamó 'Modo Vacaciones', luego 'Leer después' y ahora se trata de una actualización en los 'Chats Archivados'.



Esta opción les permitiría a las personas definitivamente desconectarse y no ver mensajes laborales o de grupos que no desea mientras está en su tiempo de vacaciones.



La función les da la posibilidad a los usuarios de que los chats que no quieren revisar se vayan automáticamente a archivo y así no ser molestados por la notificación, una vez llega la comunicación.



En la plataforma se activaría una sección con modo vacaciones, en el cual la persona definirá varios parámetros para que las conversaciones que desee se vayan a la sección de chat archivados.



Así mismo, también encontrará un botón de notificaciones en donde podrá decidir que los mensajes que llevan inactivos por más de seis meses pasen automáticamente a los archivados.

La aplicación está probando varias novedades en sus futuras actualizaciones. Foto: Mauricio León / Archivo EL TIEMPO

Aún no se conoce la fecha definitiva en la cual se podrá disfrutar de esta opción y se espera que en el proceso de prueba la aplicación pueda incluir otras funciones.



Esta información se suma a la conocida la semana pasada, en donde se reveló que WhatsApp prepara la opción para que sus usuarios envíen mensajes sin necesidad de contar con una conexión a internet.



Esto funcionaría a través de un sistema multiplataforma en el que las personas podrán utilizar la aplicación sin necesidad de estar conectados a la red e incluso con su celular apagado. La opción será muy similar a lo que sucede con los mensajes de texto que no necesitan de internet para poder ser enviados o recibidos.



Así mismo, ya se está probando la posibilidad de que se puedan silenciar indefinidamente los grupos dentro de la plataforma y un buscador en la parte de los stickers para que puedan ser encontrados más rápidamente.

TECNÓSFERA

Twitter: @Tecnosfera