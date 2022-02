Con más de 2.000 millones de usuarios para junio de 2021, WhatsApp se ha convertido en una app de mensajería con muchos ‘trucos’, pues cada vez son más los usuarios que ponen a prueba la seguridad del portal y su eficiencia.

Esta vez el turno fue para la ubicación en tiempo real, herramienta que utilizan las personas para hacerles saber a otra en donde se encuentran. Según algunos portales es posible obtener la ubicación de un individuo sin que éste se de cuenta sólo utilizando un computador con Windows 10 y la versión de escritorio de la aplicación.

¿Cómo funciona?

Foto: iStock

Una vez se haya hecho esto se deben hacer los siguientes pasos:



- Pulsar Control + Alt + Supr, esto abrirá el Administrador de tareas de Windows.

- Pulsar Win + R para abrir la función de Ejecutar.

- Escriba 'cmd' en el campo y haga clic en Enter.

- En la pantalla se va a abrir una ventana, en la cual debe escribir 'netstat-an' y luego darle a Enter.

- Una vez haya aparecido la dirección IP, diríjase a una página que le proporcione la ubicación de este número y, por lo tanto, de su contacto.

¿Funciona?

No obstante, luego de probar este ‘atajo’ en un dispositivo, EL TIEMPO descubrió que esta serie de pasos pueden ser engañosos.



En primer lugar, sí es posible hacerlo en un dispositivo Mac desde que se tenga instalada una terminal en las aplicaciones.



Además, al ser WhatsApp una aplicación que no se comunica directamente con el celular, sino que lo hace por medio de servidores intermedios, los números de la IP que resulten de la operación no serán exactos, ni coincidirán con la ubicación de la persona que usted quiere buscar.



Otras cosa que se obvia en la explicación es que no es un solo número el que resulta al hacer el proceso, al contrario, son cientos de números, de los cuales solo uno de ellos es la verdadera ubicación, por lo que al ingresarlo a aplicaciones que ubiquen esta dirección, es muy probable que no sea la acertada.

