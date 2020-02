¿Cómo recuperar los mensajes eliminados en Whatsapp?

Probablemente alguna vez le ha pasado que está en una conversación de Whatsapp y el remitente borra mensajes de la conversación que usted ni siquiera alcanzó a leer.



Whatsapp introdujo la opción de borrar mensajes en el 2017 con la actualización de esta plataforma. Desde ahí cualquier persona puede quitar partes de la conversación que no quiere que la otra persona lea o que se arrepintió de enviar. Sin embargo, siempre hay algo que lo delata y es el aviso de 'mensaje eliminado'.

Este sentimiento de intriga podría desaparecer, pues existen algunas alternativas para recuperar ese mensaje, sin embargo, tenga en cuenta que no siempre es posible.



De acuerdo con el portal de tecnología 'Xataka', Whatsapp no permite recuperar conversaciones borradas, ya que es algo que no está incluido dentro del funcionamiento de la aplicación. Por eso hay otras formas para recuperarlo.



Existen aplicaciones para no perder los mensajes eliminados, no obstante, aquí se pone en riesgo la privacidad. Estas apps acceden a las notificaciones del celular, datos personales como nombres de los contactos y números de teléfono, por lo que deben ser usadas con precaución.



Estas son algunas de las apps con las que puede a recuperar los mensajes:



WAMR: permite, incluso, recuperar contenido multimedia. Solo es necesario instalarla, darle permiso para acceder a las notificaciones y ella se encargará de registrar las conversaciones.



WhatsRemoved+: registra todos los mensajes de WhatsApp, siempre y cuando los mensajes generen notificación. Pude elegir las conversaciones que quiera registrar y la aplicación le avisará cuando detecte algún mensaje eliminado.

De acuerdo con 'Xataka', las notificaciones son la mejor manera de recuperar estos mensajes, ya que muestran el contenido original.



Unos de los aspectos a tener en cuenta es que desde Android se pueden recuperar mensajes utilizando el contenido de las notificaciones. Por lo que si se encuentra dentro del chat y no se genera la notificación del mensaje, no se podrá recuperar cuando se borre.



Otro de los factores es que solo se pueden recuperar los 100 primeros caracteres del mensaje eliminado, esto corresponde a un límite de las notificaciones de Android.



No siempre se puede recuperar el contenido multimedia como fotos, videos o audios.



En el caso de iPhone es más difícil recuperar los mensajes, pero puede hacerlo con la copia de seguridad.



Los celulares alertan sobre los nuevos mensajes a través de notificaciones y es ahí cuando aparece el texto que se envió. Con solo registrar las notificaciones recibidas para tener una "especie de copia de seguridad" por si alguien elimina un mensaje, bastará para tener acceso al texto. Así la conversación desaparecerá del chat, pero no los registros de las notificaciones., según explicó el 'Xataka'.

Tendencias EL TIEMPO