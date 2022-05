El próximo 31 de mayo, WhatsApp cerrará las cuentas de varios usuarios de teléfonos celulares iPhone y Andoid.

Según 'El Comercio', esta plataforma tiene cerca de 2 mil millones de usuarios activos en todo el mundo. Cada uno de ellos no solo escribe textos, también intercambia gran cantidad de contenido multimedia como fotos, videos, GIF, stickers animados, etc.



(Lea además: Google eliminará YouTube para algunos celulares Android)



Estos son algunos de los modelos en donde dejará de funcionar la aplicación de WhastApp:



Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Más noticias

WhatsApp lanza nueva actualización para los grupos



Twitter ahora permitirá incluir fotos y videos en una misma publicación



VPN: ¿qué son, por qué se usan para ver series y cuáles son más confiables?



CULTURA