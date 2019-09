Adam Neumann renuncia a su cargo como CEO de WeWork 

El emprendedor Adam Neumann que llevó a WeWork a convertirse en una de las startups más valiosos del mundo, anunció hoy su renuncia como director ejecutivo (CEO), luego de que se frustraran los planes de la empresa para salir a una oferta pública de venta.Una serie de conflictos de intereses aparentes y la propensión de Neumann a quemar el capital fueron las principales preocupaciones.

En los últimos días, los miembros de la junta de WeWork presionaron a Neumann para que se hiciera a un lado y asumiera un nuevo rol como presidente no ejecutivo, con el fin de rescatar una oferta pública inicial, la cual fue recibida con desprecio inmediato por parte de los inversionistas.



Como resultado, dos altos ejecutivos de WeWork, Sebastian Gunningham y Artie Minson, se convertirán en codirectores ejecutivos.

Por su parte, la empresa matriz de WeWork, We Co., tiene la intención de seguir adelante con la oferta pública, pero algunas personas informadas sobre las deliberaciones dijeron que es poco probable que tenga lugar el próximo mes, como estaba previsto.



Los nuevos codirectores ejecutivos dijeron en un comunicado que estarán "evaluando el momento optimo para una oferta pública de venta".



Neumann también acordó reducir aún más su influencia sobre las decisiones corporativas, declararon las personas, que pidieron no ser identificadas.



Después de una salida a bolsa, sus acciones tendrían tres votos por acción, en comparación con 20 en el plan inicial.



"Si bien nuestro negocio nunca ha sido más fuerte, en las últimas semanas, el escrutinio dirigido hacia mí se ha convertido en una distracción importante", aseguró Neumann en un comunicado el martes. "He decidido que lo mejor para la compañía es renunciar como director ejecutivo".



BLOOMBERG