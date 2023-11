Waze alertará ahora si una carretera es más peligrosa por historial de accidentes

La popular aplicación Waze ha habilitado una nueva alerta para avisar a los usuarios si la vía por la que transita puede llegar a ser peligrosa y de esta manera tomar decisiones inteligentes con anticipación.



Entre las opciones más populares alrededor del mundo para conocer una ruta de viaje se encuentra Waze, gracias a que brinda información en tiempo real del tráfico, opciones de rutas alternas, detalle del transporte público, ubicación de centros de servicio, entre otros.

Hace poco, se dio a conocer que la ‘app’ ha añadido una nueva función que ayudará a quienes la usen a conocer detalles históricos de las carreteras por las que transitan.



Se trata de una alternativa que expone un historial de accidentes cerca de dónde se está viajando. Esta aparecerá en la parte inferior de la pantalla. No obstante, no da detalles de qué tipo de accidentes se dieron en el lugar.



Y aunque no expone esto, sí alerta con bastante tiempo para que el individuo tome precauciones y si es necesario busque una vía alterna.



Estos datos se recopilan gracias a la ayuda de la inteligencia artificial (IA) que analiza las características de las vías, la densidad del tráfico, la inclinación de las mismas y las intersecciones, añadiendo que la alerta también puede decir en cuántos kilómetros se puede extender el riesgo.

Algo que también destaca es que esta alerta no aparecerá para rutas bastante frecuentes por el usuario. Esto se justifica por parte de los desarrolladores como que puede convertirse en una distracción.



¿Qué es el Waze y cómo funciona?

Waze es una aplicación de tráfico y navegación que pertenece a Google desde el 2013. Esta tiene como misión brindar la mejor ruta posible al usuario particular y de paso cuenta con un chat en el que, quienes la usen, pueden hacer comentarios sobre cómo están las vías en las que transitan para que los demás estén informados y sepan qué hacer con su viaje.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

