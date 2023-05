Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, sociedad dueña total o parcial de las acciones de distintas compañías, habló en la junta de accionistas acerca de distintos temas como, por ejemplo, el dólar, China e incluso el poder de la inteligencia artificial.

(También: Investigador afirma que la IA reemplazará la mayoría de empleos y 'eso es bueno').

La inteligencia artificial está transformando la vida tal y como la conocemos, dicha invención está permeando áreas como el cine, el marketing, la animación y puede llegar a abarcar muchos otros ámbitos como incluso la rentabilidad en los empleos.



El magnate estadounidense dijo que IA puede hacer cosas ‘notables’, pero no puede contar chistes, dando a entender que finalmente esta creación no puede llegar a reemplazar definitivamente al ser humano.

(Además: Así sería la invasión alien a la Tierra, recreada por Inteligencia Artificial).

Facebook Twitter Linkedin

Warren Buffett. Foto: Larry W. Smith. Archivo EFE

Sin embargo afirmó: “Cuando algo puede hacer todo tipo de cosas, me preocupo un poco, porque sé que no podremos desinventarlo”.



Además, el inversor también habló acerca de la pregunta que le realizaría a IA: “ (...) Le pedí que cuente un chiste sobre Warren y Criptomonedas. Ha leído todos los libros y visto todo lo que sale por TV, pero no pudo hacerlo. Yo le dije a Bill, tráemela de vuelta cuando pueda preguntarle ‘¿cómo te vas a desprender de la raza humana?’. Quiero saber qué responde, y desenchufarla antes de que lo haga”, concluyó Warren.

(Le puede interesar: ‘Con la IA no nos puede pasar lo mismo que con el cambio climático’ ).

Por otro lado, el científico estadounidense Ben Goertzel dijo que aunque muchas personas hablan de detener este proyecto, no tendría porque hacerse ya que, existe la libertad y según él sería como prohibir el internet.



Sin embargo, afirmó que en los próximos años IA puede reemplazar hasta el 80 por ciento de los empleos pero que es ‘algo bueno’.



“No lo veo como una amenaza, sino como un beneficio. Las personas podrán buscar mejores cosas que hacer que ganarse la vida trabajando. (...) Prácticamente todas las tareas administrativas podrían automatizarse”, añadió el mencionado científico.

Más noticias

BMW ya empezó a reemplazar trabajadores por inteligencia artificial en Alemania

Trebel, 'app' de música gratis, lanza función con ChatGPT: esto puede hacer

Microsoft cree que por cada empleo habrá un copiloto de inteligencia artificial

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ