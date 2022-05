Las conexiones VPN se han puesto de moda, sobre todo en los últimos años, por las nuevas modalidades de trabajo y las plataformas de entretenimiento. Funcionan como un agujero negro o un túnel en el tiempo en el que se puede fingir, incluso, que se está navegando desde otro país. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro.

¿Qué son las VPN?

VPN son las siglas de virtual private network o red privada virtual (en español), y son útiles cuando se necesita proteger direcciones IP o lo que se busca o visita en internet. Es una herramienta ideal para los usuarios que intentan conectarse desde una red wifi pública, donde cualquiera podría tener acceso a los datos de navegación o personales.



Debido a esto, permiten a las personas conectarse de una manera segura y remota a redes privadas, también pueden enlazar muchas redes e incluso servidores de forma más segura. Las conexiones VPN se utilizan en diversos rubros, sobre todo el corporativo, debido a que las empresas suelen usarlas para que sus trabajadores puedan hacer teletrabajo. “Una VPN es una especia de túnel, donde está garantizada la seguridad en el momento de navegar por internet, donde hay una serie de riesgos de la información como el hacking y los virus. Las VPN son un intermediario que encapsula la navegación y hace que sea segura. Se usa mucho en el mundo corporativo, pero también lo pueden hacer los usuarios de a pie”, dice a El Comercio Otto Vidal, especialista en tecnología y gerente general de Lidera Digital.



“Si contratas un servicio VPN y necesitas salir por un puente y este está en Estados Unidos, puedes simular que estás navegando desde ese país. Por ejemplo, si abres Netflix vas a ver mucho más contenido o disfrutar de plataformas que no están en el Perú, como Hulu”, agrega. Para el especialista, una conexión VPN es más segura que navegar por una red pública, en la que los correos electrónicos pueden ser interceptados. Debido a esto cada día más personas prefieren adquirirlas para conectarse a una red mucho más segura.



¿Para qué se utilizan?

1. Teletrabajo: se trata del uso más frecuente de estas conexiones, sobre todo porque permiten la interconectividad en redes que no están físicamente conectadas, como en el caso de quienes hacen trabajo remoto o de las compañías que tienen sucursales en diversas ciudades. Con una VPN el trabajador accede a los recursos de la compañía como si estuviera en la oficina.



2. Streaming: con el auge de estas plataformas, se han hecho comunes los usos más lúdicos de las redes privadas virtuales. Esto se debe a que gracias a las VPN se puede falsear la ubicación del usuario. Un reportaje de Xataka explica que al conectarte con VPN, el dispositivo se comunica con el servidor VPN, y es este el que se comunica con internet. Es así como, por ejemplo, si el usuario está en China y el servidor VPN está en Estados Unidos, este podrá navegar como su estuviera en el país norteamericano. Basándose en esa lógica se explica cómo millones de chinos logran conectarse a páginas que están bloqueadas en su país.



3. Seguridad adicional: aunque no sucede en todos los casos, las redes privadas virtuales suelen venir acompañadas de un cifrado para los paquetes que se transmiten con ellas. Diversos especialistas señalan que lo recomendable es siempre conectarse a una VPN cuando se ingresa a internet desde una red pública, debido a que no permite que los ladrones de información o los hackers puedan accedan a su información.



¿Cuáles son las más confiables?

“Para temas corporativos recomiendo el Open VPN en Huawei Cloud. Huawei ha logrado un balance entre el precio y la calidad de una VPN para empresas, que puede atender a diferentes empresas, tanto a bancos como a universidades”, señala el experto Otto Vidal. En tanto que si se requiere una VPN para uso personal recomienda Express VPN, que cuenta con planes desde once dólares al mes. Por ejemplo, ExpressVPN ofrece velocidades rápidas y una interfaz fácil de usar que viene con planes que cuentan con una garantía de devolución de dinero dentro de los 30 días posteriores al registro del usuario. Este servicio de red privada virtual es uno de los más populares, debido a su compatibilidad con la mayoría de los dispositivos y una gran cantidad de ubicaciones de servidores, explica la revista Forbes en un artículo. Asimismo permite el acceso a servidores en 94 países y da soporte al cliente las 24 horas del día, durante los siete días de la semana. Además, cuenta con una versión gratuita que se puede usar durante 30 días. Sin embargo, esta conexión VPN no es útil para las empresas debido a su funcionalidad limitada. Existen otras redes privadas virtuales como NordVPN, cuyos creadores aseguran que es la VPN más fácil de configurar, ya sea en macOS, Windows o GNU/Linux. También soporta dispositivos Android e iOS, así como hasta seis dispositivos.

¿Cuáles son las menos recomendables?

“No se confíen de conexiones VPN gratuitas. Hay que desconfiar de ellas porque lo que conseguirán será todo lo contrario a una navegación segura. Lo que los proveedores de estas redes buscan es que las uses y así acceder a tu información”, finaliza Vidal.



Cómo conectarse desde un celular

En Android



La plataforma de soporte de Google explica que para conectar un teléfono con sistema operativo Android a una red privada, como la de una institución educativa o empresa, cuando el usuario no se encuentre allí, estos son los pasos que deben seguirse en dispositivos que ejecutan Android 9 y versiones posteriores.



Paso 1: Obtenga información de la VPN.



Obtenga la información de la VPN de su administrador. Es posible que deba instalar una app de VPN y comenzar a configurarla. Descarga la app en Google Play Store o a través de su administrador.



Paso 2: Ingrese la información de la VPN.



Abra la app de ‘Configuración del teléfono’.



Presione ‘Internet y redes’; luego, ‘Avanzada’. Y luego, ‘VPN’.



Si no la encuentra, busque ‘VPN’. Si aún no puede encontrarla, obtenga ayuda del fabricante del dispositivo.



En la parte superior derecha, presione ‘Agregar’.



Ingrese la información del administrador.



Presione ‘Guardar’.

En Iphone



Paso 1: Entrar a ‘Ajustes’ de iPhone y pulsar sobre la sección de ‘General’, ahí se observan varias opciones, entre las que se encuentra ‘VPN’.



Paso 2: Una vez en la opción ‘VPN’ se debe pulsar ‘Añadir configuración’, que aparece arriba de todo. Luego se abrirá una ventana con la parte más importante del proceso, en la que tiene que configurar los datos de su VPN, que aparecerán en blanco si ninguna accedió a una red privada virtual.



Una opción más sencilla es utilizar aplicaciones de iPhone para no tener que configurar a mano las VPN. La mayoría de servicios ofrece una app de fácil acceso, explica el portal Xataka.



THALÍA CADENAS

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA