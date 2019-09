Así es el Volocopter, el taxi volador del futuro

Twitter Volocopter / @volocopter

De acuerdo con sus creadores, el Volocopter presenta tres grandes ventajas: una de ellas es la seguridad, porque cuenta con más de 100 microprocesadores, rotores, electromotores, baterías, motores, fibra óptica y toda la tecnología aviónica para garantizar un viaje tranquilo y estable. La segunda es la simplicidad, pues la compañía busca un diseño que funcione a la perfección sin necesidad de arquitecturas complejas que incrementen los costos, y la tercera es la versatilidad, ya que el taxi volador no requiere de combustible, lo que no solo beneficia la rentabilidad, sino que además no produce ningún tipo de contaminación.