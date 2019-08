¿Cuándo un video de redes sociales puede ser prueba de un delito?

Recientemente, el video de un hombre en un vehículo rojo arrollando a un conductor del SITP, grabado por usuarios de redes sociales, se hizo viral. Muchos consideraron que esas piezas digitales eran prueba suficiente de que la persona del vehículo había cometido un delito.



Por eso, cuando un juez resolvió que esas piezas de redes no podían considerarse una prueba, y dejó libre al señalado en la primera audiencia, muchos se preguntaron cómo era posible.



EL TIEMPO, consultó a expertos en el ámbito del derecho e internet para conocer el sustento de la decisión judicial y aclarar en qué casos un video de redes sociales sí podría considerarse como una prueba jurídica.

Juan Ignacio Palacio, fiscal 49 especializado de Bogotá está de acuerdo con la postura del juez, quien mencionó que “el video no se tuvo en cuenta como prueba debido a que no muestra la totalidad de los hechos”.



Palacio afirma que lo que respalda su postura es la sentencia T- 233 de 2007, que establece que "el hecho de que una grabación hubiese sido obtenida por un particular, sin autorización previa de autoridad judicial, hace de esa prueba un elemento de convicción que vulnera las garantías procesales". Por ello, la prueba no fue tenida en cuenta por parte del Juez que conoció el caso de Gil Vasquez.

Manuel Puentes, Gerente MP GROUP SAS, una firma especializada en derecho informático, comercio electrónico y corporativo, asegura que "existen unos instructivos que fueron creados por la Fiscalía General de la Nación para la extracción, embalaje y presentación de la prueba digital".



En el caso particular, comenta Puentes, el juez argumenta que el denunciante es el responsable de probar la conducta por medio de la Fiscalía, "en este caso se supo que existió la conducta, pero nunca aportaron en debida forma la prueba, el juez presume que no sabe nada del caso en particular por eso se exigen las pruebas cumpliendo ciertos requisitos", explica.



Para Palacio, "el juez, hizo bien en no valorar dicha prueba" y recuerda que la norma impone que para obtener grabaciones que estén relacionadas al ámbito personal de un ciudadano, hay que contar con una autorización.

La razón de esa norma es que "no se conoce si dicho video pudo haber sido editado, modificado o se desconoce su fuente", dice el fiscal Palacio. A ello, Puentes agrega "Si bien existe un video en redes sociales, no se está aportando el video en original".



Aunque pueda "tratarse prácticamente de un 'tecnicismo' - sostiene Palacio - con la decisión de no tener en cuenta como prueba lícita el video en que todos vemos claramente cómo le pasa por las piernas el vehículo al conductor del SITP (...) el juez reconoce que el material no fue sometido a cadena de custodia u obtenido previas las formalidades propias de la recolección de pruebas que prevé nuestro ordenamiento procesal penal".



Por su parte, Carlos Lopez Pastrana, decano de derecho de la Universidad del Sinú, asegura que el valor probatorio de la filmación es válido.



"En el video se puede apreciar que el señor va montado en la parte de adelante, cae y el conductor y ése lo atropella. Pero solo por lo que se ve, si existiera una responsabilidad del hecho pasa por la misma víctima aunque el conductor tendría que prever esa situación y no debío poner en marcha el vehículo", dice López.



La razón por la cual López considera que la prueba podría ser válida es porque "no se hizo una invasión a la intimidad de las personas afectadas. Tampoco existió una coaxión o presión para tomar la prueba". Según el decano, la prueba no parece estar editada y la filmación, a menos que haya sido manipulada, podría pasar por un procedimiento judicial para ser presentada ante un juez.



Asimismo, López aclara que algunas grabaciones pueden considerarse como inválidas en ciertas situaciones. Por ejemplo, si una persona entra a una casa o a un carro y sin orden judicial empieza a grabar pruebas. Asegura que desde que un juez de garantías esté al tanto, evidencias como mensajes, fotos y grabaciones pueden ser utilizados para los procesos, en especial si la persona es una víctima, que estaría en derecho a captar la situación.

¿Cuándo sí puede usarse?

Eso no significa que los videos no funcionan para nada en un proceso. Lo principal, coinciden los expertos, es que la prueba electrónica cumpla con los procedimientos legales, como, por ejemplo, que hubiese sido sometido a cadena de custodia por parte de un funcionario de policía judicial, que garantice que la esa prueba es original y luego sea válida en un eventual juicio.



"Una grabación hecha por un particular sin orden judicial puede tener validez en el proceso penal si es realizada directamente por la víctima", cuenta Palacio. También es factible cuando la grabación se hace con permiso de esa persona, "si capta el momento de la comisión del hecho y su finalidad es preconstituir una prueba de este".



Puentes por su parte describe que para presentar los videos de redes sociales como prueba el procedimiento correcto habría sido: "ponerse en contacto con el persona que grabó el video, tomar todas las características de hardware y software del dispositivo, hacer una copia espejo o 'bit a bit' (que es conocida como una copia intacta). Sobre esa copia sustraer el video de los hechos, pasarlo a un medio magnético, rotularlo y cumplir con la cadena de custodia para presentarlo al juez".



Además, agrega Puentes, todos los procedimientos deben quedar registrados en actas de trabajo del investigador o policía judicial.



*A través de la aplicación de denuncia de la Fiscalía, A Denunciar, los ciudadanos pueden realizar el procedimiento en línea y tienen la opción de agregar contenido para que sea analizado y pueda constituirse en material probatorio.



