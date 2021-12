La FidelityFX Super Resolution (FSR) celebra esta Navidad seis meses de haber sido estrenada y para esta ocasión anuncia que estará disponible en muchos más juegos.

Debido a su ágil y amplio soporte, FSR ha conseguido consolidarse como la tecnología de software de videojuegos más rápidamente adaptada en la historia de AMD.



Es usado para aumentar las “velocidades de fotogramas y brindar experiencias de juego de alta calidad y alta resolución, todo sin la necesidad de actualizar a una nueva tarjeta gráfica”, siendo compatible con un amplio espectro de GPU nuevas y antiguas y funcionando con cualquier proveedor, no solo AMD, según afirman en su sitio web.



Justo para esta época decembrina, a seis meses de su lanzamiento, AMD festeja que su tecnología está disponible en 47 juegos y afirma que muy pronto llegará a 24 más.



A su vez, comparten el logro de que su tecnología de ampliación espacial de código abierto, ha conseguido obtener oficialmente el apoyo de más de 80 desarrolladores y editores de videojuegos.

videojuegos Videojuegos Videojuegos. Foto: AMD

Teniendo en cuenta el amplio mundo de los ‘gamers’, el diseño de FSR es compatible con más de 100 procesadores AMD “con gráficos Radeon y GPUs Radeon, así como con ofertas de la competencia, aumentando la velocidad de cuadros y brindando experiencias de juego de alta fidelidad a 4K, 1440p y 1080p para un equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad”, anuncian en un comunicado a la prensa.



A su vez, confirman que en estas vacaciones, la lista de títulos habilitados para FSR está llegando a más de 70 juegos disponibles y algunos más próximamente, dentro de los que están incluidos: DEATHLOOP™, Horizon Zero Dawn™ Complete Edition for PC, F1® 2021, Far Cry® 6, Resident Evil™ Village, Farming Simulator 22, Ghostrunner, Hellblade: Senua's Sacrifice, Lego Builder's Journey, World War Z™: Aftermath, Warhammer: Vermintide 2, Arcadegeddon, Baldur’s Gate 3 y Grounded.

