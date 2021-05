La razón por la que el video 'Charlie bit my finger' sería eliminado

"Ouch! Charlie, that really hurts"... El video de 55 segundos de un niño británico siendo mordido en el dedo por su hermano se volvió viral hace 14 años. Se trata de uno de los contenidos que más se han viralizado en la historia del internet. Ahora, el video de Youtube está cerca de ser eliminado.



Lea también: Protagonista del meme 'disaster girl' vendió su imagen por USD 500 mil

Los protagonistas del video son parte de la familia Davies-Carr que hace pocas semanas anunció que vendería el 'Charlie bit my finger' original como NFT.



¿Qué es esto? Un token no fungible, o NFT, es una pieza original de un producto digital. Es decir, la versión oficial de un video que ha sido replicado y modificado millones de veces. Esto hace que un contenido tenga autenticidad y sea la versión original, algo que le da valor comercial y lo hace coleccionable.



Siga leyendo: Abren investigación contra Google en Alemania por libre competencia



Las ventas de este tipo de NFT han aumentado considerablemente en 2021. En el caso del 'Charlie bit my finger', el NFT fue subastado y vendido a un usuario llamado '3fmusic' por un valor final de 760.999 dólares (más de 2.800 millones de pesos colombianos).



El video aún no ha sido bajado de Youtube y sigue disponible en el canal en el que fue subido por primera vez. A pesar de que se espera que muy pronto sea eliminado (ya el título del video fue editado a 'esperando decisión sobre NFT), esta pieza audiovisual ha tenido tanta replicación mundial que en todo el internet están disponibles millones de copias, modificaciones y recortes del reconocido 'Charlie bit my finger'.

TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET

Más recomendados de Tecnósfera

DiDi entra al mercado de los domicilios en el país

Esta es la nueva herramienta para mensajes de voz en WhatsApp

Huawei lanzará su propio sistema operativo para móviles el 2 de junio