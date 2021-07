Elon Musk viajará al espacio en un vuelo de uno de sus competidores

La nueva carrera espacial, que ahora es protagonizada por los hombres más ricos del mundo, sigue dando de qué hablar.



Este domingo el multimillonario británico Richard Branson aterrizó en Nuevo México, Estados Unidos, tras haber salido de la atmósfera del planeta en una de las naves fabricadas por su compañía, Virgin Galactic.



(Además: Cómo fue el viaje de Richard Branson a las puertas del espacio)

Pero esto no ha sido el único tema de conversación de los últimos días, pues se conoció que el próximo viaje que hará esta compañía al espacio tendrá a un invitado muy especial. Se trata del también multimillonario Elon Musk.



Musk, fundador de SpaceX, reservó un cupo en este vuelo, según le dijo el mismo Branson a The Sunday Times.



(Lea también: Internet satelital de Elon Musk se probará en pueblos de Chile)



Sin embargo no se especificó la fecha, pero todo indica que Musk ya tiene el tiquete reservado para vivir esta experiencia con sus competidores. Esto, sin duda, sería todo un acontecimiento en esta nueva carrera espacial.



Según el diario The Wall Street Journal, la noticia de la compra del tiquete la confirmó un portavoz de Galactic, pero no se especificó qué ubicación tendrá en la nave.



Ha trascendido, además, que los boletos para estos viajes al espacio organizados por Virgin Galactic tienen un costo de 250.000 dólares (unos 950 millones de pesos).



(En otras noticias: Jeff Bezos alcanza récord de riqueza con US$ 211.000 millones)