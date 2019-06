¡Cuidado! Criminales crean versiones falsas de estos populares juegos

Entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019, un total de 932.464 usuarios resultaron afectados por códigos maliciosos que fueron incorporados en versiones falsas de algunos de los videojuegos más populares. Así lo revela un informe de la firma de seguridad informática Kaspersky, luego de realizar una revisión de varias copias fraudulentas.

La empresa especializada resaltó la creación de ataques diseñados para distribuir malware aprovechando tres de los videojuegos más populares. En la cabeza de la lista se encuentra una copia de ‘Minecraft’, que representó alrededor del 30 por ciento de los ataques con más de 310.000 usuarios afectados; en segundo lugar se ubicó Grand Theft Auto V, dirigido a más de 112.000 usuarios; mientras que Sims 4 ocupó el tercer lugar con casi 105.000 usuarios golpeados.

Normalmente estas versiones falsas se distribuyen en enlaces fraudulentos que se distribuyen a través de diferentes medios como correos electrónicos. De acuerdo con Kasperksy, el engaño es exitoso porque muchos jugadores no pueden resistirse la tentación de tener en sus manos una nueva edición de un juego aunque todavía no haya sido lanzado oficialmente. Los cibercriminales envían



Los investigadores descubrieron malware en al menos 10 juegos de pre-lanzamiento, con un 80 por ciento de las detecciones centradas en FIFA 20, Borderlands 3 y the Elder Scrolls 6.



El informe de Kaspersky revela que los cibercriminales también se han centrado en ataques de phishing dirigidos a los jugadores suplantando las principales marcas de publicación o plataformas de alojamiento con el objetivo de robar la información de autenticación. Los ataques para falsificar marcas como Electronic Arts, Blizzard y Steam se dispararon en los primeros seis meses de 2019 en comparación con el último semestre de 2018. Los datos muestran que el año pasado entre mayo a julio fue el periodo en el que se presentaron más ataques.



En el caso de EA (Electronic Arts), la compañía que está detrás de juegos como Anthem, Apex Legends y FIFA, el número máximo de ataques diarios a los usuarios aumentó en alrededor de un tercio de un año a otro al pasar de menos de 500 al día a un promedio de entre 1.500 y 2.000.



Los ataques de suplantación de Steam, una de las plataformas de distribución de juegos digitales más populares del mundo, alcanzaron los 1.000 al día durante la segunda mitad de 2018.

¿Qué hacer para protegerse?

La única forma de mantenerse a salvo de este tipo de ataques es evitar descargar cualquier versión de títulos que no provengan de su desarrollador oficial. No visite sitios web que permitan la descarga de videojuegos hasta que esté seguro de que son legítimos. Solo vaya a los sitios oficiales y confirme la autenticidad de la URL verificando la ortografía del nombre de la empresa, por ejemplo. Absténgase también de hacer clic en enlaces sospechosos que le lleguen a su correo en el que lo inviten a probar un juego de pre-lanzamiento.



