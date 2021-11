Carros eléctricos serían los peores en confiabilidad

Cuando se trata de autos confiables, lo más nuevo y lo más novedoso no siempre es lo mejor. En el último estudio de confiabilidad de Consumer Reports, los vehículos eléctricos obtuvieron malos puntajes.



Por ejemplo, Tesla Inc. y su línea de vehículos de baterías ocupó el penúltimo lugar por segundo año consecutivo. Solamente la división Lincoln de Ford Motor Co. tuvo un peor desempeño, dijo el editor el jueves.



(Le puede interesar: El eRetail Week LATAM online Experience reunirá a la industria digital)

Pero hay un giro: no es la batería o el motor lo que hace que los vehículos eléctricos sean menos confiables. Son los nuevos dispositivos con fallas que los fabricantes de automóviles, especialmente Tesla, ofrecen para hacer que sus vehículos se sientan modernos y atraigan a los primeros usuarios.



Los vehículos eléctricos tienden a tener controles de pantalla táctil para el clima, los controles de los asientos y otros dispositivos que alguna vez fueron mecánicos, lo que genera problemas.

(También: En actualización de Windows 11, Microsoft obliga a los usuarios a usar Edge)

“Muchos vehículos eléctricos están en el extremo superior del mercado y tienen mucha tecnología nueva, como nuevas formas de atraer a nuevos clientes”, dijo Jake Fisher, director sénior de pruebas automotrices en Consumer Reports. “Estos están causando problemas”.



Los vehículos eléctricos generalmente incluyen los últimos sistemas de información y entretenimiento, grandes pantallas táctiles y características como actualizaciones inalámbricas que pueden enviar nuevo software desde la nube.



El software y el equipo son relativamente nuevos, por lo que los fabricantes de automóviles no han resuelto los errores, según Consumer Reports.



Los SUV Tesla Model X y Y y el Model S sedan están por debajo del promedio en confiabilidad. Solo el Model 3 se ubica en el promedio y obtiene una calificación recomendada, indicó Fisher.

(Además: Un videojuego para quienes buscan paz y relajación)

No es solo Tesla. Los vehículos eléctricos Audi E-Tron y Volkswagen ID.4 también resultaron por debajo del promedio, dijo Consumer Reports.



Una excepción: el vehículo eléctrico Ford Mustang Mach-E funcionó bien. En general, las marcas japonesas ocuparon ocho de los 10 primeros lugares en la clasificación.

Lexus fue el primero, seguido de Mazda, Toyota, Infiniti y Buick. Honda, Subaru, Acura, Nissan y Mini completan la lista. El Buick de GM y el Mini de BMW fueron los únicos fabricantes de automóviles no japoneses en el top 10.



Fisher resaltó que las marcas japonesas tienden a realizar menos cambios de ingeniería, incluso con nuevos modelos, y han sido más lentas en agregar nueva tecnología, por lo que sus vehículos presentan menos problemas.



Entre las otras marcas estadounidenses, Chevrolet de GM terminó en el lugar 14, Ford en el 18 y la popular marca Jeep de Stellantis NV ocupó el puesto número 26.



DAVID WELCH

BLOOMBERG

Otros temas que pueden interesarle:

Instagram: ¿cómo eliminar una sola foto de un carrusel de imágenes?

En América Latina, 118 millones de mujeres están en la informalidad

Contraseñas electrónicas que nunca debería utilizar en sus cuentas