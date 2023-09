Los perfiles tecnológicos actualmente son de los más demandados actualmente en el ámbito laboral y es que según Fedesoft, el déficit de talento de esta área fue de 70.000 personas aproximadamente para 2022 y se espera que incremente a 162.000 puestos de trabajo esperando ser ocupados en 2025 en el país.

Esta es uno de los motivos de la creación de The Bridge, una plataforma de empleo tecnológico en varios países de Latinoamérica y perteneciente a Gi Group Holding y estas son algunas recomendaciones y vacantes de trabajo en áreas de tecnología.



Consejos para encontrar trabajo:

• Tantee el terreno: si usted tiene interés en el campo de la tecnología, conozca a profundidad cómo se desarrolla este sector y cuáles son las diversas oportunidades laborales.



El primer paso es investigar y familiarizarse con este universo. Existen numerosos recursos, como canales de YouTube, podcasts, foros, influenciadores en redes o creadores de contenido dedicados a brindarle información a población general. “Es aconsejable hacer un mapeo de los cargos de interés y en ese orden las compañías que ofertan trabajos de este tipo. No todas las compañías tecnológicas se dedican a lo mismo”, dice Nelson Montoya, Country Manager de Gi Group Holding Colombia.



Seguido a ello, aconseja seguir en redes como Linkedin a compañías de su interés o personas que trabajen allí para observar qué aptitudes poseen y cómo se formaron.



Luego es recomendable familiarizarse con el vocabulario tecnológico el cual “a menudo es en un inglés técnico, pero no deja de ser sencillo. Si siente que no tiene algún interés en concreto, hay trabajos iniciales como el de analista o ayudante de mesa. Cargos que, pueden introducirlo a esta industria y enseñarle desde cero”.



• Capacítese: las grandes compañías tecnológicas del mundo como Amazon Web Services, Cisco, Google, entre otras, o incluso Coursera, tienen herramientas gratis para iniciarse en el panorama tecnológico y no exigen formación previa o profesional.



De forma autodidacta también puede afinar habilidades clave en ciberseguridad, automatización, análisis de datos, desarrollo web, entre otras.



• Postúlese a ofertas de interés: “dé un paso hacia adelante, postúlese a ofertas de interés y prepárese para las entrevistas con preguntas tanto tecnológicas como personales. Hable de casos de éxito y aprendizajes durante su vida profesional”, explica. The Bridge.



Ofertas de trabajo

Actualmente, la plataforma tiene habilitadas las siguientes vacantes de trabajo para personas con poca o gran experiencia en el mundo tecnológico:



● SRE

● CTO

● Ingeniero de apoyo a la producción

● Desarrollador .NET

● Líder de Desarrollo .NET

● QA Engineer Python

● QA Lead

● QA Engineer Java

● Senior Java Developer

● Database Administrator

● Desarrollador BackEnd Ruby on Rails

● Reports Developer

● Gerente Comercial

● DevOps

● Administrador de Sistemas

● Azure Engineer for Support

● Desk Analyst

● On-site support

● Infrastructure Analyst



Para aplicar a estas ofertas, envíe su hoja de vida al correo angie.garcia@gigroup.com o a través del número de teléfono 3186071428. Si desea conocer más ofertas de trabajo, ingrese a https://www.thebridge.social/es/jobs, cree un perfil y encuentre vacantes en tecnología en Colombia y otros países.



“En esta página web, existen diversas ofertas de trabajo que incluso no tienen que ver solo con personas afines a la programación sino a carreras creativas o administrativas que tienen cabida en compañías de tecnología”, concluyó Nelson Montoya.

