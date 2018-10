La app de Google News consume datos en segundo plano, según reportes

Algunos usuarios de Google News han denunciado que la aplicación para Android está consumiendo cantidades excesivas de datos en segundo plano, lo que ha llevado a que tengan que pagar cargos adicionales en su factura.

La información fue publicada en el sitio especializado The Verge, que recolectó algunos testimonios de las personas afectadas en Estados Unidos. “La aplicación gastó más de 12 GB de datos en mi teléfono mientras dormía y mi WiFi se había desconectado. Esto llevó a que tuviera 75 dólares en cargos por exceso”, dice uno de los reportes.



En el Foro de ayuda de Google News, otros usuarios ya habían reportado el problema en agosto del 2018. Desde Japón una persona informó: “Google News utilizó 7,65 GB de datos en segundo plano de la noche a la mañana. Estaba conectado a wifi pero la señal era débil por lo que era posible que se conectara y desconectara. Aún así... no tengo idea cómo las noticias de Google tendrían una forma de usar tantos datos en tan poco tiempo a menos de que hubiera un problema”, dice el mensaje.



En septiembre, un administrador del sitio respondió que la compañía estaba investigando y trabajando para lograr una solución. Sin embargo, el problema persiste.



Según The Verge, en algunos casos la aplicación Google News utilizó hasta 24 GB de datos, lo que dio lugar a cargos por sobrecarga de hasta 385 dólares. Hasta ahora, las únicas soluciones parecen ser la desactivación de los datos en segundo plano o la eliminación total de la aplicación.



Por ahora, Google no ha realizado un pronunciamiento oficial al respecto.



TECNÓSFERA