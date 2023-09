En horas de la mañana de este lunes 18 de septiembre, varios usuarios de X (antes Twitter) han estado reportando una serie de fallas en cuanto a la carga de los perfiles, entre otros errores que afectan el uso normal de la aplicación.



Según el sitio web 'Downdetector', se indicaron posibles problemas en la red social desde las 8:36 a. m., que afectan, sobretodo, al sitio web y la conexión al servidor.

Twitter o X o como carallo le quieran llamar falla más q una escopeta de feria...

Os pasa igual que algunos perfiles no os los carga? — Manu (@MANU_6F) September 18, 2023

Además, de acuerdo con el 'Mapa de Fallos' del detector 'Está fallando', estos problemas han estado presentes en lugares como Francia, Portugal, Reino Unido, India, Estados Unidos México y algunos países de Sudamérica, como Colombia.

Y para variar hoy twitter esta al pedo, presenta muchas fallas. — Mauricio 🇧🇴 🇺🇦 (@Sille841) September 18, 2023

¿Qué hacer si X no funciona?

Primero debe asegurarse de que las fallas que está teniendo en la red social no solo le afectan a usted, si no que también le están dando problemas a otros usuarios. Esto lo puede hacer buscando en su navegador una de las páginas que reportan los fallos de la aplicación, como 'Downdetector' o 'Está Fallando'.



Si la falla solo le afecta a usted, deberá asegurarse de que su conexión a Internet sea estable y no haya inconvenientes. Si el problema va más allá, lo recomendable es comunicarse con el servicio de X.



Por otro lado, si la afectación es a un nivel mayor y perjudica a más personas, deberá tener paciencia y esperar a que la plataforma solucione el problema.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

