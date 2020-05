Facebook debe detallar medidas tomadas en contra de la desinformación

Por medio de una carta al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, tres senadores demócratas de Estados Unidos exigieron respuestas a la compañía sobre las medidas que está tomando para combatir la desinformación con respecto al COVID-19 en la red social en otros idiomas diferentes al inglés.

La carta enviada el 16 de mayo al CEO de la compañía cita un estudio reciente de la organización activista en línea Avaaz que encontró que millones de usuarios de Facebook están siendo expuestos a información errónea sobre la pandemia.



La organización también concluyó que Facebook se ha tardado en verificar o eliminar contenido engañoso publicado en idiomas que no son inglés.



Según el estudio, Facebook dejó de colocar etiquetas de advertencia en el 68 por ciento del contenido engañoso en italiano y el 70 por ciento del contenido en español, en comparación con el 29 por ciento del contenido en inglés.



Los senadores Robet Menéndez, Manzei Hirono y Elizabeth Warren, responsables de la carta ven esto como “una brecha significativa que expone a los que no hablan inglés a peligros de la información errónea y la desinformación".



Para los servidores públicos el tema genera preocupación ya que la información errónea sobre COVID-19 podría llevar a alguien a poner en peligro su salud o la de sus familiares y amigos.



Un ejemplo de ello es que hace tan solo unas semanas se presentaron engaños en redes sociales en los que se indicaba que beber lejía puede curar el coronavirus o usar una máscara puede generar graves consecuencias en la salud.



"Asegurarnos de que las personas, especialmente nuestras comunidades más vulnerables, en Estados Unidos y en todo el mundo reciban la información más precisa sobre cómo prevenir y protegerse de COVID-19 no es solo un imperativo moral, es la única forma en que podemos vencer este virus juntos", agregaron los senadores.



Además, la misiva exige que Facebook responda antes del 22 de mayo a preguntas sobre cómo está cerrando la brecha en la información errónea de COVID-19 en sus distintas plataformas abiertas al público en países que no hablan inglés como Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp.



La red social también tiene que informar sobre la cantidad de personas que tiene trabajando para evitar la desinformación y cuáles son todas las medidas que esta tomando para tal objetivo.



Hasta el momento Facebook no ha realizado comentario al respecto, pero en días anteriores manifestó estar eliminado información errónea sobre el COVID-19, además de trabajar con más de 60 organizaciones de verificación de hechos, incluidas Associated Press y Reuters, para revisar el contenido en la red social.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET