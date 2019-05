Usuarios podrán demandar a Apple por monopolizar el mercado de apps

La Corte Suprema de Estados Unidos permitirá que los consumidores demanden a

Apple por monopolizar el mercado de las aplicaciones para los iPhone y obligarlos a pagar en exceso. El fallo determinó que los dueños de los dispositivos pueden manifestarse en contra de que Apple exija a los usuarios que descarguen las aplicaciones únicamente desde su App Store, tomando un porcentaje de las ventas realizadas a través de la tienda.

Cuando un usuario compra una aplicación, Apple recolecta el dinero, cobra una comisión del 30 por ciento y le entrega el resto al desarrollador. La compañía dijo al Tribunal Supremo que solo en 2017 transfirió 26.500 millones de dólares a los desarrolladores.



Según la prensa especializada, la decisión podría aumentar la presión que enfrenta la compañía que dirige Tim Cook para reducir esa comisión que cobra en las ventas de aplicaciones. Los abogados del caso han dicho que buscarán cientos de millones de dolares en nombre de los consumidores que han pagado en exceso.

Por su parte, Apple alegó diciendo que dicha demanda no era procedente ya que una sentencia de la Corte Suprema de 1977, contempla que solo los compradores directos de un producto pueden cobrar daños por sobreprecio en virtud de la ley federal antimonopolio. No obstante, el juez Brett Kavanaugh dijo que los clientes de App Store cumplen con esa prueba porque compran directamente con Apple.



"No hay intermediarios en la cadena de distribución entre Apple y el consumidor", escribió Kavanaugh.



Antes del fallo, Apple junto con demás aliados de la industria de la tecnología había dicho que una decisión de este tipo les acarrearía costosas demandas antimonopolio a otras compañías que operan en mercados en línea como Google, Amazon y Facebook.

