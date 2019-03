Tras multa, Google permitirá a usuarios elegir navegador y buscador

Google planea cambios en su sistema operativo Android para "dar más visibilidad a sus competidores". Así lo anunció la empresa de tecnología poco después de recibir una cuantiosa multa por abusar de su posición dominante, esta vez en el mercado de anuncios en resultados de búsqueda.



Este miércoles, la Comisión Europea realizó una nueva multa a la compañía, la tercera en menos de dos años, por un valor de más de 1.400 millones de Euros. La reciente sanción llega tras una investigación de la Comisión sobre la intermediación de anuncios de búsqueda en línea, a través de su servicio AdSense for Search.

En un momento en el que la firma trata de disminuir temores de los reguladores europeos, Kent Walker, vicepresidente senior de Google para Asuntos Globales aseguró que "en los próximos meses haremos más actualizaciones (en Android) para dar más visibilidad a los rivales en Europa", explicó en un comunicado.



Walker insistió en que "ya hemos realizado una amplia gama de cambios en nuestros productos para abordar las inquietudes de la Comisión", recordó, al tiempo que abrió la puerta a más modificaciones en los "próximos meses".

Aunque no dio detalles específicos, Walker dijo que se asegurarán de que los propietarios de teléfonos con Android conozcan la amplia variedad de navegadores y motores de búsqueda disponibles para descargar en sus teléfonos. "Esto implicará pedir a los usuarios de dispositivos Android nuevos y existentes en Europa qué navegador y aplicaciones de búsqueda les gustaría usar", expresó el ejecutivo.



A través del blog oficial de la compañía, Walker dijo que llevan hablando con la Comisión desde hace una década sobre el funcionamiento de sus productos.



"Una característica fundamental de estos mercados abiertos y competitivos -y de los productos de Google- es el cambio permanente. Cada año hacemos miles de cambios a nuestros productos, guiados por los comentarios de nuestros colaboradores y usuarios", expresó.



Insistió en que en los últimos años se han realizado cambios en Google Shopping, Android y en AdSense for Search, "respondiendo directamente a las preocupaciones manifestadas por la Comisión Europea".



Sin embargo, los cambios no son opcionales. Google ha enfrentado un duro escrutinio por parte de la Comisión, encabezada por Margrethe Vestager. La comisionada antimonopolio le impuso una multa récord a la compañía estadounidense por un valor de 4.343 millones de euros precisamente por el abuso de su sistema operativo Android.



Según la comisionada, al tener preinstaladas aplicaciones como el navegador y el buscador de Google, las opciones de la empresa resultaban beneficiadas frente a los buscadores y navegadores de la competencia. Anteriormente, la Comisión también había sancionado a la firma en junio de 2017, con una multa de 2.424 millones de euros, por abuso de dominio con su servicio Google Shopping.



De cualquier forma, en caso de incumplir con las órdenes de la Comisión Europea y continuar con las prácticas calificadas de anticompetencia, la tecnológica podría recibir una multa de hasta el 5 por ciento de la facturación mundial diaria.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Efe.