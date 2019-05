Uso de Facebook cae en EE. UU. a medida que modera su contenido

No hay buena acción que quede sin castigo: Los esfuerzos de Facebook contra la desinformación y los contenidos sensacionalistas han dado sus frutos, pero también han reducido el tiempo de los usuarios en la principal red social, según un estudio difundido el martes.



El tiempo promedio que los adultos estadounidenses pasaron en Facebook cayó 3 minutos al día el año pasado y es probable que baje un minuto adicional en 2020, a un total de 37 minutos diarios, según la firma de investigación eMarketer.

El informe sugiere que las iniciativas tendientes a enfocarse en la seguridad y eliminar el contenido odioso podrían tener un impacto económico.



"La continua pérdida de Facebook de usuarios adultos jóvenes, junto con su política de desestimar los artículos y videos 'anzuelos' en favor de aquellos que generen 'tiempo bien aprovechado' resultó en un menor tiempo diario en la plataforma en 2018 al previamente esperado", dijo la analista principal de eMarketer Debra Aho Williamson.



"Menos tiempo en Facebook se traduce en menos oportunidades para las empresas de llegar a los usuarios de la red", añadió.



El dinero por publicidad digital es la principal fuente de ingresos para Facebook, que tiene 2.400 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo.

Más tiempo en Instagram

Pero no todo son malas noticias: Instagram, propiedad de Facebook, sigue ganando presencia: eMarketer espera que el tiempo consumido en esa plataforma de fotos y videos suba un minuto este año a 27 minutos, y luego un minuto anual hasta 2021.



"Los Stories, el contenido de influenciadores y el video contribuyen a una mayor interacción y un repunte lento pero firme en el tiempo pasado en Instagram", dijo Williamson.



Así mismo, el tiempo que los estadounidenses pasan en Snapchat, rival de

Instagram, se ha estancado en 26 minutos diarios, luego que un rediseño de la aplicación no logró impulsar las visitas de los usuarios, según eMarketer.



A un nivel más amplio, el tiempo que pasaron los estadounidenses en redes sociales debe mantenerse igual este año, en casi una hora y 14 minutos diarios, según eMarketer. Williamson dijo que los videos digitales y los juegos están creando competencia por la atención de los usuarios de redes sociales. "Aunque no podemos decir que hay una relación causa-efecto directa, estas actividades al menos amenazan la interacción de los usuarios con las redes sociales", afirmó.