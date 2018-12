Usar las bicicletas para generar electricidad limpia

Ámsterdam, la capital de Holanda, analiza una innovadora propuesta energética: entregar a sus ciudadanos unas ruedas especiales para que sus bicicletas puedan acumular electricidad al pedalear y frenar; una energía que esos ciclistas entregarán luego a la red eléctrica de la ciudad al estacionar sus bicis en unos soportes especiales.

La tecnología que permitirá ‘cosechar’ electricidad mediante las bicicletas se denomina S-Park, y el primer lugar propuesto para ponerla marcha es Ámsterdam, por tratarse de una ciudad en donde esos vehículos se utilizan masivamente y donde hay una seria apuesta por las iniciativas de punta para usar fuentes de energía renovables y no contaminantes.



“La capital de Holanda aspira a que una cuarta parte de su electricidad se genere de manera sostenible para el 2025, pero en su centro, lleno de monumentos y edificios protegidos, no se permiten los paneles solares”, señalan los diseñadores Guillaume Roukhomovsky y Blaž Verhnjak, autores del proyecto S-Park.



No obstante, “la ciudad podría ‘transformarse sin ser transformada’ en términos energéticos, porque todos los días sus ciudadanos completan un ciclo de 2 millones de kilómetros en bicicleta, y, cuando pedalean para ir a trabajar, estudiar o ir a cenar, podrían generar y almacenar electricidad”, señalan.



Según Roukhomovsky y Verhnjak, esa actividad ciclística generaría un promedio de 19,5 millones de vatios-hora, una cantidad de energía suficiente para abastecer miles de hogares.

De la rueda a la red

La idea de estos diseñadores para capturar toda esta energía y llevarla a las casas funciona de una manera muy simple.



“Cada ciclista –explican– recibirá una rueda delantera especial que, una vez instalada en su bicicleta, almacenará en baterías la energía generada al pedalear y frenar”. Y, “al final del día, cuando esa persona regrese a casa podrá estacionar su bicicleta en un soporte para bicicletas equipado con una tecnología que permitirá redistribuir la energía acumulada en la red eléctrica del barrio”.



Estos diseñadores calculan que la electricidad generada por cada bicicleta sería suficiente para iluminar las farolas de los alrededores del soporte portabicicletas o alimentar una nevera durante un día completo.



La energía cinética (asociada al movimiento), producida por la rueda especial al girar, se transforma en electricidad mediante un generador de corriente continua y se almacena en la batería. La corriente continua almacenada se recoge en el estacionamiento y es transformada en corriente alterna, antes de pasar a la red eléctrica urbana.



Es el mismo principio de generación propia por paneles solares que hoy se utiliza en muchas casas de Francia, Alemania y otros países de Europa, y donde el excedente se entrega a la red pública a manera de un aporte que cada ciudadano hace de energía limpia. Y, aunque en este caso no se ha aclarado si la gente recibirá dinero por sus aportes energéticos –como en el caso de los paneles solares en casa, que se cruzan con la factura mensual y el saldo puede salir a favor o, en todo caso, disminuir sensiblemente la factura–, lo importante es que surjan nuevas ideas como esta para generar energía de forma no contaminante.



El S-Park se desarrolló dentro de la iniciativa What Design Can Do Clean Energy Challenge, la cual convoca a los creativos para que propongan métodos de generación de energía limpia.



Roukhomovsky y Verhnjak proponen incorporar este sistema en los estacionamientos para bicicletas existentes hoy en la ciudad, para así ahorrarse el tener que crear nuevos espacios y evitar que se alteren los hábitos y rutas actuales de los ciclistas.



“Este sistema está diseñado para encajar en el paisaje urbano de Ámsterdam, y que los vecinos se unan en torno a una iniciativa que ahorra dinero y genera electricidad limpia”, señalan.



En términos concretos, en un estacionamiento para 30 bicicletas que recoja la energía que generaría al día cada persona al recorrer una distancia media de 3,6 kilómetros se cosecharía alrededor de 1kWh (kilovatio hora), además de evitarse con ello que se liberen en el aire 615 kilos de CO2 por año, calculan.

Aplicable a otras ciudades

Más allá de los 200.000 bastidores de bicicletas que hay en Ámsterdam, este sistema podría tener un impacto muy tangible en la transición energética de otras ciudades.



“Este sistema podría convertirse en una solución para muchas ciudades europeas en donde la tendencia de la gente a movilizarse en bicicleta crece, como en París, Copenhague, Berlín o Barcelona”, según los creadores.



Y Bogotá también podría ser una candidata, pues hoy son más de 835.000 los bogotanos que se movilizan en bicicleta para llegar a sus trabajos o lugares de estudio. Además, la ciudad tiene una red de más de 410 kilómetros de ciclorrutas, y en constante expansión.



“Las energías provenientes del viento y el sol no pueden por sí solas combatir el cambio climático, por lo que hay una urgencia para que exploremos nuevas formas de cosechar energía limpia”, dice Roukhomovsky.



El diseñador concluye que este sistema “no es una solución milagrosa, pero sí una forma de hacer que las ciudades sean más amigables con las bicicletas, generar electricidad limpia y reunir a los ciudadanos en torno a una iniciativa positiva”.



DANIEL GALILEA

EFE REPORTAJES / MADRID