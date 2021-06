Univisión tendrá su propio servicio de streaming

El próximo año, Univisión lanzará en Estados Unidos y Latinoamérica un servicio de contenidos de streaming el cual tendrá dos opciones, una gratuita que contará con publicidad y una premium con suscripción en el que no se incluirán anuncios y contenidos exclusivos.



La plataforma incluirá una larga lista de producciones en español, entre estas la videoteca de Televisa y una programación de nuevos contenidos originales. Así mismo, los servicios PrendeTV, VIX y Univisión NOW se unificarán y serán una marca internacional.



Prende TV se basará en video on demand con publicidad y será gratuito en español. Incluirá la señal abierta de televisión, en donde se encuentran varias producciones originales, películas, deportes en vivo y servicio de noticias.



“En total, el nivel gratuito tendrá más de 100 canales tradicionales y 40.000 horas de contenido totalmente propio y adquirido”, señaló Univisión.



Por otro lado, el nivel Premium (SVOD) que es con suscripción tendrá en el primer año de lanzamiento 6.000 horas de contenido en español y 30 programas. Así mismo, para las nuevas producciones se contará con el acompañamiento del escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, María Dueñas y Santiago Limón.



“La invitación de Univisión a unirme a una comunidad que recién se forma de creadores en español bajo un amplio techo realmente es un hito que cambia las reglas del juego. Estoy muy contento de tener la oportunidad de contribuir al inicio de este servicio con visión y me entusiasma hacer que contenido de calidad en español cobre vida junto al talentoso equipo de Univisión”, señaló Vargas Llosa.



La compañía también anunció la llegada de Rodrigo Mazón al cargo de vicepresidente ejecutivo y gerente general de SVOD, quien antes trabajó con la popular plataforma de streaming Netflix como vicepresidente de contenido.



“La fusión ya anunciada entre Televisa y Univisión creará una compañía de recursos creativos sin precedente en el mundo hispanohablante. Me entusiasma unirme a una compañía única y un equipo con visión en un momento decisivo en la trayectoria de crecimiento y transformación de Univisión”, dijo Mazón.

TECNÓSFERA

