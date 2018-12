Una periodista vegana entrevista al padre de la carne artificial

Llevo los últimos cuatro años teniendo un estilo de vida vegano, en el que no consumo ni uso ningún producto de origen animal.



Desde que dejé la carne, la gente me pregunta si la extraño o si volvería a comerla de nuevo, y debo aceptar que me asalta la inquietud. Si bien mis causas son completamente animalistas, desde que supe del desarrollo de la 'carne cultivada' fue inevitable hacerme la pregunta: ¿la comería?



¿Se imagina comerse una hamburguesa con el mismo sabor, color y olor de la carne sin tener que matar una vaca? Por siglos, nuestra alimentación ha estado basada en productos de origen animal, pero en los últimos años, cada vez más investigadores han cuestionado el consumo de carne, señalando sus efectos negativos en la salud y el medioambiente.

Mark Post, un farmacólogo holandés, lanzó en 2011 un producto pensado para los que aman la carne, pero no sus efectos negativos: ‘carne cultivada’. Se trata de un alimento que se produce en un laboratorio por tres semanas a partir de una muestra de tejido y músculo de una vaca que no es sacrificada. Por medio de la multiplicación de células, se generan varias capas que se convierten en fibras.



Post, quien propone este producto como una solución para el hambre y el impacto ambiental en cadenas como McDonald’s y Burger King, habló con EL TIEMPO.

Como vegana me pregunto a menudo cómo lograr que se consuma menos carne. Es claro que no es simplemente diciéndole a la gente que la deje. ¿Usted cree que la carne cultivada podrá sustituir la carne de animal?



Estos productos buscan satisfacer el deseo que sentimos por la carne, ya después podremos pasar de la carne convencional a la cultivada. Sin embargo, este producto es una especie de intermedio entre la carne como la conocemos y el brócoli. No es carne real porque se produce en un laboratorio, así que desde la perspectiva cultural y sensorial, el producto será otra cosa y ya no será de una vaca, y el bienestar animal hace parte de eso. Pero, para mí, lo importante es el impacto ambiental que conllevan la producción y el consumo de carne y la seguridad alimentaria. En 2050, el reto del planeta será alimentar a 10.000 millones de personas.

Pero la carne de origen animal pasaría a ser un objeto de deseo y de lujo, ¿no?



Si se satisface el deseo de carne en todas sus presentaciones y se comercializa a un precio razonable, creo que la gente pasaría de la carne tradicional a la cultivada de forma masiva, y cuando lo hagan, nuestra ética cambiará.

Referentes de Silicon Valley como Sergey Brin y Bill Gates están invirtiendo en alimentos de origen no animal. ¿Son la tecnología y los multimillonarios la forma más rápida de hacerle frente a la poderosa industria ganadera?



Es muy esperanzador que personas como ellos, que tienen un gran impacto en lo que la gente piensa, apoyen esto públicamente, y ahora también las grandes empresas se están interesando, pues sienten que no tienen una solución para los próximos años y se dan cuenta de que no se trata de producir más carne. Están buscando alternativas que los mantengan en el negocio con productos más diversos.

¿Qué pasará con los ganaderos que han trabajado toda su vida en esto?



Toda tecnología tiene un efecto, tal vez no en el número de trabajos, sino en el tipo. Si como ganadero tienes la opción de recorrer los campos con las vacas, con todo lo que eso implica, o trabajar de 9 a 5 en un biorreactor que hace carne, ¿qué prefieres? Esta industria creará empleos, pero serán diferentes. Los agricultores aún necesitan ser agricultores, pero es posible que tengan que cambiar algunas de sus prácticas. Necesitan tiempo para adaptarse, esto no sucederá de la noche a la mañana.

¿Cuál es el alcance de esta tecnología? ¿Se puede aplicar en otros alimentos como las frutas o verduras?



No veo una razón para hacerlo en las plantas, ya que, desde el punto de vista ambiental, crecen muy rápido, sin gran impacto. Ya se han replicado en pollo, pescado, cordero, cerdo. Su alcance puede llegar a cualquier criatura que tenga tejidos y músculos, incluso a las que aún no estamos acostumbrados a comer, como las llamas.



Nos hemos centrado en la carne de vaca por la ineficiencia de su producción, el metano que genera y la alta demanda de recursos como el agua.

¿Cuál es la apuesta? ¿Sabor, similitud, contribución al medioambiente...?



Mis objetivos son la seguridad ambiental y alimentaria. Estamos en este negocio para hacer un producto que imite las cosas que nos gustan tanto como sea posible.

¿Por qué decidió lanzar un nuevo producto y no optimizar los procesos de producción actuales?



Hay límites sobre qué tanto se puede optimizar, especialmente en la producción de carne. Es un sistema bastante complejo, no solo por el animal en sí o su genética, sino por las bacterias que habitan en él y su alimento. Se puede mejorar el proceso y reducir el impacto, pero solo en un 10 o 15 por ciento.

¿Cómo ve el futuro de nuestra alimentación? ¿Cree que será posible imprimir nuestra comida, en vez de cocinarla?



Claro, todo se puede imprimir, pero realmente no veo el punto en hacerlo si el sistema de suministro de alimentos está bien. Hace diez años, en los Países Bajos, mi país de origen, todos los padres recibieron una máquina para hacer pan en el día del padre. Buen pan, y fácil de hacer; fue un gran éxito, pero duró solo dos meses porque la gente se aburrió. Podían ir a la panadería y comprarlo. Es más eficiente ir y comprar lo que necesitas, y aún más si puedes comprarlo en línea.



Hoy, en muchas ciudades la gente ya no cocina, van a restaurantes y tiendas a comprar sus alimentos. Los hábitos están cambiando, está aumentando la urbanización, y eso ha modificado la forma de distribución de los alimentos. Hoy en día podemos tener una buena cena con amigos y no tenemos que cocinarla nosotros mismos.

MARÍA PAULINA ARANGO

MARÍA PAULINA ARANGO