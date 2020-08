Una justicia digital / Columnista invitado

La percepción que tenemos los colombianos de nuestra justicia es que es lenta, engorrosa, costosa, miedosa e ineficaz. Algunos procesos se quedan estancados durante décadas y la solución, en un eterno veremos. Estos factores hacen que cientos de miles de personas no quieran acudir a ella, así sea para resolver controversias menores.



En los últimos años, varios emprendedores han venido trabajando en soluciones digitales para modernizar nuestra industria legal y con ello ir construyendo un nuevo sistema que sea más eficaz. Es lo que se conoce como ‘legal tech’, que no es otra cosa que el uso de la tecnología y el ‘software’ para que los abogados puedan prestar servicios legales de manera más eficiente.

Si bien en nuestro país hay más de 100 emprendimientos de ‘legal tech’, que van desde plataformas de investigación jurídica, ‘software’ de gestión, servicios jurídicos online, automatización de procesos y evidencias digitales, su uso aún dista de ser masivo y no ha contado con el respaldo ni la comunicación necesaria para que sea una realidad de nuestra cotidianeidad.



Como suele suceder en cualquier industria, los vientos de cambio se topan con una fuerte cordillera de resistencia. Muchas firmas de abogados han sido renuentes a adoptar soluciones de ‘legal tech’; y si lo han hecho, las han incorporado muy lentamente. La amenaza de un giro brusco en su modelo de negocio asusta a muchos, y por eso la tecnología apenas ha hecho mella en la forma como funciona el sistema legal.



Sin embargo, cada vez son más las personas de la industria que asumen que el cambio es inevitable y que está próximo el día en el que un algoritmo sea el que determine ciertas decisiones que antes eran tomadas por abogados o jueces. En Australia, por ejemplo, ya se usa un algoritmo en procesos de divorcio para determinar la separación de bienes.



El esfuerzo y trabajo que están realizando nuestros emprendedores de ‘legal tech’ merecen que se le preste muchísima más atención, no solo por parte del Estado, que debería multiplicar su inversión en este campo, sino también de las firmas de abogados y universidades. Es inconcebible que hoy haya estudiantes y profesionales del sector que no sepan qué es ‘legal tech’.



Si bien las soluciones digitales en lo legal no son cuestión de los últimos años, sí ha sido en la última década cuando han cobrado fuerza. Australia, Canadá, Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Israel podrían ser considerados los países más avanzados en esta materia, pero todavía estamos lejos del potencial real que tiene.



En una gran exposición que hizo Nicolás Lozada hace dos años en una charla TED en la Universidad Externado, el abogado señaló que la tecnología es la llave no solo para desatar los múltiples nudos que tiene hoy la justicia, sino que también será la que propicie una verdadera justicia democrática a la que tenga acceso todo el mundo. “De 190 países, Colombia ocupa la casilla 177 en efectividad del sistema judicial”, afirmó Lozada.



¿Cómo potenciar entonces el ‘legal tech’ en nuestro país? Más allá del apoyo antes mencionado, de la necesidad de cambiar la cultura jurídica y repensar el actual ordenamiento, se debe comenzar a hablar más del tema, no solo entre los profesionales del derecho, sino también con la ciudadanía, pues es esta, al fin y al cabo, la que se verá beneficiada.



La pandemia, pese a las catastróficas consecuencias que ha traído para muchas industrias y personas, puede ser el catalizador perfecto para que Colombia, por lo menos, pueda convertirse en una referencia regional en lo que a ‘legal tech’ se refiere. Las grandes firmas deben perderle el miedo y apostarle seriamente a esta justicia digital del futuro, no vaya a ser que les pase lo que le sucedió a Kodak cuando irrumpió lo digital. La tecnología es imparable.



DIEGO SANTOS

Consultor digital

diegosantos197@gmail.com