¿Robots de inteligencia artificial podrían ser reconocidos autores?

Que la inteligencia artificial es capaz de crear arte y literatura es ya una realidad.



En 2019, un tribunal chino tomó la decisión de multar a una empresa por usar el texto escrito por una máquina con inteligencia artificial sin autorización, al otorgarle los mismos derechos de autor que si lo hubiese escrito una persona.

Un año antes causó fascinación ‘el nuevo Rembrandt’, un retrato original creado por inteligencia artificial y que imitaba a la perfección los trazos y el estilo del artista barroco tras estudiar toda su obra. El cuadro Edmond de Belamy, que fue subastado por más de 432.000 dólares, fue creado por el emprendimiento francés Obvious, gracias a un algoritmo GAN (redes generativas antagónicas) mediante el cual dos programas compiten entre sí por generar imágenes y por detectar copias. En el momento en el que el algoritmo generador logra burlar al controlador, se genera un nuevo cuadro.



Esa revolución digital permea todas las facetas de la sociedad, incluida la del arte contemporáneo, que celebra esta semana una de sus citas más emblemáticas: la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco 2020, “abierta a las buenas creaciones”, incluidas las de las “mentes-máquinas”, según sus directora, Maribel López. ¿Puede tener el arte creado por inteligencia artificial su espacio en Arco? “¡Por supuesto!”, responde la directora de la icónica feria.

“Arco no cierra sus puertas a las creaciones, vengan de donde vengan (...) es una feria abierta a las buenas creaciones”, recalca López, quien señala, no obstante, que en esta edición hay muy poco arte electrónico. No sabe cuándo, pero cree que veremos en máquinas de inteligencia artificial artistas o al menos experimentos.



Según López, así como a principios de la primera década del siglo XXI “había mucho arte electrónico”, las técnicas se fueron integrando a las prácticas de los artistas. Por eso espera que llegue un punto en el que los artistas integren nuevas herramientas y se generen diálogos con esas mentes-máquina.



Pero para el profesor Manuel Desantes Real, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, los seres humanos nos enfrentamos a una situación completamente nueva, que jamás se había dado.



Los cambios, que siempre han sucedido en la Historia de una manera lineal son exponenciales desde hace 30 años, y no estamos preparados para ello, ni está preparado el derecho ni la propiedad intelectual”, afirma.



“La inteligencia artificial va a hacer que nos tengamos que replantear todos nuestros esquemas sociales a partir de los valores que ya tenemos”, mantuvo.



Precisamente, eso es lo que pretende la Comisión Europea, que desveló ideas y medidas para que el desarrollo de la inteligencia artificial esté centrado en el ser humano y la transformación digital redunde en beneficio de todos, fomentando una sociedad abierta y democrática y una economía dinámica y sostenible.

Autoría robot

Hasta la fecha, la actividad creativa de las máquinas no era objeto de debate, ya que se empleaba para apoyar el trabajo de las personas. Pero con la irrupción de inteligencia artificial capaz de producir arte se abren dilemas legales. ¿Quién es el autor: el robot, el creador del algoritmo o la persona que lo maneja? ¿Y la propiedad intelectual?



Por ahora, la respuesta a la pregunta de si puede una máquina ser autor es no. Así lo cree el abogado experto en propiedad intelectual Javier Fernández-Lasquetty, del despacho Elzaburu y miembro de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (Aippi, por sus siglas en inglés). En esa organización políticamente neutral, sin fines de lucro, con sede en Suiza y con más de 9.000 miembros que representan a más de 125 países, se ha celebrado ese debate, y “la respuesta es unánime” en el derecho continental europeo.



“La conclusión a la que llegamos es que la máquina, la inteligencia artificial puede operar como un pincel, es decir, en vez de utilizar un pincel el autor, el artista lo que hace es que utiliza la máquina para la creación artística”, dice.



El problema está, reconoce, en que el patrón establecido “en la figura de la propiedad intelectual no encaja exactamente con la creación hecha por la inteligencia artificial”, y “la solución podría ser que le atribuyan a la máquina la autoría y al dueño de la máquina se le reconozcan los derechos”.



“La solución tiene que estar dentro del Convenio de Berna, que es el acuerdo internacional que cubre a todos los países del mundo, incluida China, y establece unas reglas sobre propiedad intelectual que nos hemos dado desde 1887. Eso es lo que permite que todos hablemos el mismo idioma, salirse de ahí es muy peligroso”.

