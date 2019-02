Cómo la muerte de un hombre dejó millones de criptomonedas congeladas

Cerca de $137.21 millones de dólares en criptomonedas de los usuarios de la plataforma canadiense de 'trading' Quadriga quedaron completamente congeladas. ¿La razón? su fundador y única persona con la contraseña para acceder, murió repentinamente el pasado diciembre y ahora unos 115.000 usuarios no pueden entrar.



Según informó la página de Facebook de Quadriga CX, su fundador Gerald Cotten murió a los 30 años por complicaciones de la enfermedad de Crohn mientras trabajaba como voluntario en un orfanato en India.

Frente a la situación que no ha sido simpática en lo absoluto para los usuarios de la plataforma de comercio de Bitcoin, Litecoin y Ethereum, Quadriga CX solicitó la protección de los acreedores en el Tribunal Supremo de Nueva Escocia la semana pasada.



En nombre de la compañía, la viuda de Cotten, Jennifer Robertson, dijo en declaración jurada que no sabía la contraseña ni la clave de recuperación, pues el computador principal de su esposo contenía una "billetera fría" de criptomonedas, a la que solo se puede acceder físicamente y no en línea. "A pesar de las búsquedas repetidas y diligentes, no he podido encontrarlas por escrito", explicó.



La situación ha desembocado en amenazas en línea y "comentarios difamatorios", para la viuda de Cotten, incluidas preguntas sobre la naturaleza de su muerte y si está o no realmente muerto.



TECNÓSFERA

*Con Reuters